Понятно без слов: по каким жестам мужчины можно понять, что отношениям пришел конец

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Любящая и мудрая жена способна «считывать» безмолвные сигналы, идущие от супруга. Порой даже сам мужчина не осознаёт изменений в своём поведении, а вторая половинка их уже улавливает. Есть ряд тревожных мужских жестов, которые «кричат» об охлаждении отношений. Они вовсе не означают, что на горизонте маячит любовница, просто текущие отношения, увы, подошли к концу.

Язык тела не соврёт

Психологи всех рангов и направлений единодушны во мнении, что язык тела (жестов) безмолвно расскажет абсолютно всё, как о самом человеке, так и о его отношении к вам. Проанализируйте сами — когда в ваших отношениях тишь да благодать, вы ходите по улице, держась за руки (под руку), вы заигрываете с друг другом, часто целуетесь и обнимаетесь, садитесь очень близко, он целует вас в лоб, а также неосознанно «зеркалите» движения друг друга.

Внимание! Отношения в опасности!

С точностью до наоборот происходит в момент, когда партнёр к вам остывает. Происходит это не вдруг и заметить тревожные сигналы можно на ранних стадиях:

1. Его поцелуи стали редкими и холодными.

2. При попытке поговорить с ним, он сжимает кулаки и напрягает челюсть (в народе говорят, желваки ходят: посмотрите на точку соединения челюсти с лицевой костью).

3. Он отводит взгляд (не хочет смотреть вам в глаза).

4. Он потирает нос и ухо — жесты обманщика: когда человек пытается вас обмануть, кровь часто приливает к лицу, а нос и уши будут горячими и начнут зудеть, вынуждая их обладателя бессознательно потянуться к ним, чтобы потереть или почесать.

5. Отворачивается от вас посредине разговора.

6. Не держит вас за руку, когда идёте вместе по улице (держит руки в кармане или скрещенными).

7. Не заигрывает с вами тактильно (не пытается ущипнуть за ягодицы и тому подобное).

8. Он смотрит «сквозь» вас.

Когда причина в женщине

Охлаждение отношений может спровоцировать сама женщина. Порой и жёны допускают ошибки по отношению к своему супругу:

· грубое, презрительное отношение к мужу;

· неженственное поведение;

· плохая коммуникация в отношениях (вы не слышите или не хотите слышать своего партнера);

· ограничение личной свободы мужчины;

· слишком навязчивое или, наоборот, слишком равнодушное поведение;

· слишком сильная ревность;

· неухоженный внешний вид.

Стань интересной!

Во-первых, хорошенько подумайте, а надо ли вам возвращать охладевшего мужчину. Если ответ – да, то беритесь за дело и начните с себя: делайте то, чего раньше не делали (изменитесь полностью и внешне, и внутренне, начните читать книги, бегать по утрам, ходить в спортзал и т.д.). Ваша главная цель состоит в том, чтобы не вы бегали за парнем, а он начал бегать за вами. Для этого надо стать снова интересной, прежде всего для себя самой.

Затроньте струны его души

Семейные психологи советуют соблюдать в такой период несколько правил.

· Будьте спокойны, не показывайте агрессию, не будьте резки.

· Не упрекайте его в том, что он холоден к вам, не проявляет должного внимания.

· Не давите на жалость, строя из себя бедную девочку.

· Не раздражайтесь и не кричите.

· Не проявляйте ревность.

· Не названивайте ему, быть навязчивой унизительно.

· Не допускайте секс по первой просьбе, отстраняйте его.

Главное правило, считают психологи, не показывать ему, что вы в нем нуждаетесь. Всем видом показывайте, что у вас и без него все отлично. Зарубите себе на носу — больше всего в отношениях парни не переносят равнодушие, оно затрагивает струнки внутри, пробуждается мужское достоинство и гордость, они начинают заново влюбляться.