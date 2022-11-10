С 2023 года на 24% вырастут взносы на капремонт в Новосибирске

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В Новосибирске в 2023 году могут на 24% увеличиться тарифы на капитальный ремонт.

Тарифы на капремонт в Новосибирске могут вырасти на 24% с 2023 года, сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов на заседании Заксобрания.

Предполагается, что до 2025 года взносы увеличатся еще дважды. По словам Архипова, если сейчас тариф составляет 10 рублей с одного квадратного метра жилплощади, то в 2023 году он составит 12,53 рубля, в 2024 году — 15,52 рубля, а в 2025 году — 19,29 рубля.

Депутаты Заксобрания выразили несогласие с повышением взносов.

«Как депутаты мы должны противодействовать росту тарифов, с другой, мы понимаем, что дома у нас не в очень хорошем состоянии. Но и население тоже богаче не становится. Чтобы не все эти 24% ложились на плечи жителей. Если откажемся от ряда необдуманных и дорогостоящий решений в виде концессий, мы эти деньги найти сможем», — заявил депутат Вячеслав Илюxин.

Председатель комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский сообщил, что его ведомство займется поисками способа увеличения тарифов на капремонт на 17-18% вместо 24%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что объемы работ по программе капремонта в Новосибирской области на 2023-2025 годы увеличатся на 70%.