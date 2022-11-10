Сбер подвёл итоги рефинансирования ипотеки

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Сбер рефинансировал ипотеку 10 тыс. человек, которую они взяли по ставке 13,9% годовых и выше в период с 1 марта по 30 мая 2022 года, сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв на пресс-конференции, посвященной Зеленому дню.

Новые ставки по рефинансированию ипотеки в Сбере — от 10,9 до 12,5%. Это на 1,5–10,6 процентных пункта меньше прежних

«В начале года после вынужденного резкого увеличения ключевой ставки выросла стоимость заёмных средств. Мы понимали, что это временная мера, и продолжили кредитовать клиентов. И в июле мы запустили программу рефинансирования, чтобы уменьшить долговую нагрузку для клиентов. Снизить ставку могли 10 тыс. заёмщиков, и две трети из них воспользовались выгодным предложением. В итоге общий объём рефинансированной задолженности превысил 18,2 млрд рублей. Так мы помогли нашим клиентам значительно сэкономить их средства», рассказал Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Ставку можно было снизить один раз — до уровня ставки по программе «Рефинансирование ипотеки» плюс 1 процентный пункт. Заявления подавались в личном кабинете Домклик до 15 октября 2022 года.