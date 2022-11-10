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Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зелёному дню

Фото Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зелёному дню
Фото Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зелёному дню

Фото: Сбер

В Зелёный день к своему дню рождения Сбер повышает ставку по линейке СберВкладов — в банке это самые выгодные депозитные продукты с возможностью пополнения. Если открыть вклад на 3 года, то для владельцев годовой подписки СберПрайм+ ставка вырастет с 7,2 до 8,5% годовых, а для остальных клиентов — с 6,2 до 7,5% годовых, — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Открыть вклады по самой высокой ставке можно с 10 ноября.

Минимальная сумма открытия вклада — 100 тыс. рублей, максимальная — не ограничена. Проценты начисляются в конце срока. Вклад можно открыть как в офисах банка, так и в СберБанк Онлайн — в последнем случае ставка может быть выше.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.

Все предложения Зелёного дня можно найти на сайте акции.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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