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экономика

Сбер возобновит ежемесячную публикацию финансовой отчетности

Фото Сбер возобновит ежемесячную публикацию финансовой отчетности
Фото Сбер возобновит ежемесячную публикацию финансовой отчетности

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сбербанк возвращается к регулярному раскрытию информации и возобновит ежемесячную публикацию финансовой отчетности с данных за октябрь. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в кулуарах форума Finopolis.

«Начиная с отчетности за октябрь и 10 месяцев 2022 года мы возвращаемся к регулярному раскрытию информации и будем публиковать результаты по итогам каждого месяца. У нас порядка 2 млн розничных акционеров, их число растет. Нам важно, чтобы инвесторы имели возможность по достоинству оценивать наш бизнес», — сказал Греф.

Российские банки попали под санкции со стороны Запада. На этом фоне Банк России в марте текущего года принял решение запретить банкам временно публиковать финансовую отчетность. Позднее регулятор заявил, что готовится к увеличению раскрываемой финансовыми и нефинансовыми организациями информации.

По мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, для того, чтобы финансовый рынок активно работал и чтобы инвесторы могли принимать инвестиционные решения, необходим возврат к раскрытию информации финансовыми и нефинансовыми организациями, кроме той информации, которая повышает чувствительность компаний к санкциям.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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