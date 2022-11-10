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В Новосибирске 19-летний живодёр снял на видео убийство кошки

Фото В Новосибирске 19-летний живодёр снял на видео убийство кошки
Фото В Новосибирске 19-летний живодёр снял на видео убийство кошки

Фото: ru.freepik.com

Житель Новосибирска получил 3 года колонии-поселения за жестокое убийство кошки.

В Новосибирске Дзержинский районный суд вынес приговор о жестком убийстве кошки. 19-летний хозяин замучил животное и снял происходящее на видео. Ближайшие 3 года мужчина проведет в колонии-поселении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В надзорном ведомстве уточнили, что приговор вынесен по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

Как выяснили следователи, преступление было совершено в июле 2022 года.

Новосибирец находился в состоянии опьянения в своей квартире на Гусинобродское шоссе.

Сначала он долго душил кошку, затем наносил удары молотком по голове и бросал ее о твёрдую поверхность.

"Происходившее он снял на камеру мобильного телефона, а видео отправил своей знакомой", — уточнили в прокуратуре.

В суде мужчина частично признал свою вину. Наказание в виде лишения свободы он будет отбывать в колонии -поселении.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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