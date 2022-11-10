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В Новосибирске эвакуировали ТЦ «Аура» после сообщения о минировании

Фото В Новосибирске эвакуировали ТЦ «Аура» после сообщения о минировании
Фото В Новосибирске эвакуировали ТЦ «Аура» после сообщения о минировании

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм (иллюстративное)

Посетителей новосибирского торгового центра эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

В Новосибирске эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Аура». Информацию Сиб.фм подтвердил источник в экстренных службах региона. Причина эвакуации — сообщение о минировании.

По данным собеседника издания, сообщение поступило около 20:00. На месте сейчас работают экстренные службы.

Здание будут обследовать кинологи на наличие взрывчатых веществ, специалисты уже работают на территории ТРЦ.

Напомним, последний раз масштабная эвакуация в ТРЦ «Аура» произошла летом. Впрочем, паника была напрасной: возгорания не было, а произошло короткое замыкание электропроводки в магазине "Акула", где продают детские товары, и в момент эвакуации было много посетителей.

Кроме того, эвакуация для «Ауры» – уже дело привычное, как и в новосибирских судах. Сиб.фм рассказывал, чем в это время обычно занимаются гособвинители и секретари.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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