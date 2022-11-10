В Новосибирске грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину

В Новосибирске полицейские устанавливают личность мужчины, который 10 ноября погиб под колёсами грузового поезда.
В Новосибирске грузовой поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции Новосибирск-Западный. Инцидент произошёл 10 ноября, сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.
Личность погибшего не установлена, полицейские ищут родственников покойного.
Сообщается, что мужчине на вид 55-60 лет. Его рост — около 170-175 сантиметров, телосложение худощавое.
Погибший был одет в черную куртку, синюю рубашку в клетку и черные ботинки.
Материалы по факту инцидента транспортные полицейские направили в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Всех, кто владеет информацией о личности погибшего новосибирца, просят позвонить в дежурную часть ЛО МВД по номеру +7 (383) 229-34-00.
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