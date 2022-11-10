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общество

В Новосибирске грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину

Фото В Новосибирске грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину
Фото В Новосибирске грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину

В Новосибирске полицейские устанавливают личность мужчины, который 10 ноября погиб под колёсами грузового поезда.

В Новосибирске грузовой поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции Новосибирск-Западный. Инцидент произошёл 10 ноября, сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Личность погибшего не установлена, полицейские ищут родственников покойного.

Фото В Новосибирске грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину 2

Сообщается, что мужчине на вид 55-60 лет. Его рост — около 170-175 сантиметров, телосложение худощавое.

Погибший был одет в черную куртку, синюю рубашку в клетку и черные ботинки.

Материалы по факту инцидента транспортные полицейские направили в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Всех, кто владеет информацией о личности погибшего новосибирца, просят позвонить в дежурную часть ЛО МВД по номеру +7 (383) 229-34-00.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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