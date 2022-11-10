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В Новосибирске ищут похитителя четырёхлетнего ребенка

Фото В Новосибирске ищут похитителя четырёхлетнего ребенка
Фото В Новосибирске ищут похитителя четырёхлетнего ребенка

Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

Следователи ищут в Новосибирске мужчину, похитившего 4-летнего мальчика.

Летом 2020 года в Иркутской области пропал четырёхлетний мальчик вместе со своим отцом. В июле 2022 года этот мужчина с ребенком обращался в клиники Новосибирска. Иркутские следователи продолжают его искать.

Четырёхлетний мальчик бесследно исчез из города Железногорск-Илимский в Нижнеилимском районе Иркутской области. До сих пор его местонахождение не установлено. Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области считает главным подозреваемым его отца, 33-летнего Леонида Морозова. Мужчину объявили в федеральный розыск.

Исчезновение ребенка расследуют по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, а равно сопряженное с похищением человека), однако в 2022 году появились новые обстоятельства. Следователи установили, что отец с сыном 18 и 19 июля появлялись в медицинских клиниках Новосибирска.

Приметы мальчика: на вид 4-5 лет, волосы светлые, глаза карие, худощавого телосложения.

Приметы отца: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см., волосы темные, глаза карие, худощавого телосложения.

Иркутские следователи просят сообщить любую информацию об отце с сыном по телефонам 8(3952) 21-79-40, 21-79-59, 21-79-41, 21-65-11 или 02.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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