В Новосибирске начали судить бухгалтера Центральной клинической больницы из Академгородка

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В Советском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело бухгалтера Центральной клинической больницы: Екатерину Старикову обвиняют в крупной растрате.

Как установили следователи, бухгалтер ГБУЗ НСО «ЦКБ» не доносила деньги до кассы с декабря 2020 по август 2021 года. Таким образом, в бюджете учреждения была выявлена недостача на общую сумму 647 186 рублей 90 копеек. По версии следствия, бухгалтер присваивала себе те деньги, которые медицинской организации приносили платные услуги.

В итоге Екатерине Стариковой предъявили обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ и передали дело на рассмотрение Советского районного суда.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, — рассказали в Советском районном суде.

– Либо лишение свободы на срок до шести лет, со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового».

По данному делу состоялось первое заседание по существу, на котором Екатерина Старикова выслушала обвинительное заключение. Вину бухгалтер не признаёт, куда делись деньги – пояснить следствию также не смогла.

Также напомним, что в Центральном районном суде Новосибирска продолжают рассматривать дело бывшего главного психиатра по Сибирскому федеральному округу Валентины Макашевой. Её обвиняют в растрате куда большей суммы – 3,3 миллиона рублей.