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Прокуратура: подрядчик оштрафован на 106 млн рублей за срыв сроков строительства ЛДС в Новосибирске

Фото Прокуратура: подрядчик оштрафован на 106 млн рублей за срыв сроков строительства ЛДС в Новосибирске
Фото Прокуратура: подрядчик оштрафован на 106 млн рублей за срыв сроков строительства ЛДС в Новосибирске

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

В Новосибирске прокуроры привлекли к ответственности подрядчика по строительству ЛДС: за срыв сроков по национальному проекту ООО «ЭлинАльфа» заплатит 106 миллионов рублей.

Прокуратура провела проверку исполнения бюджета при строительстве ЛДС в рамках финансирования по национальному проекту «Демография». Правоохранители выявили нарушения в сроках сдачи объекта.

«В связи с этим прокурором Новосибирской области в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение предусмотренных контрактом обязательств)», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуроры посчитали, что по данным на 31 августа 2022 строительство ЛДС должно было подойти к финалу, однако на тот момент строительные работы были закончены только на 54%.

«Решением мирового судьи 2-го судебного участка Кировского судебного района г. Новосибирска указанное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 106 млн. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу»,

- добавили в прокуратуре.

Пока неизвестно, какие юридические действия предпримет ООО «ЭлинАльфа» и будет ли обжаловать стомиллионный штраф. По данным правительства Новосибирской области, строители на тот момент уже приступили к благоустройству прилегающей территории.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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