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В Новосибирске при странных обстоятельствах умер экс-директор кинотеатра «Рассвет»

Фото В Новосибирске при странных обстоятельствах умер экс-директор кинотеатра «Рассвет»
Фото В Новосибирске при странных обстоятельствах умер экс-директор кинотеатра «Рассвет»

Фото из группы кинотеатра "Рассвет" во "ВКонтакте"

Накануне близкие обнаружили тело 52-летнего Александра Асмуса, известного как директор одного из самых скандальных кинотеатров в Новосибирске под названием «Рассвет».

О смерти Александра Асмуса стало известно сегодня, 10 ноября. Тело мужчины обнаружили достаточно далеко от места его бывшей работы: кинотеатр «Рассвет» находится в Кировском районе, на Затулинке.

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск проводится проверка по факту обнаружения в Октябрьском районе областного центра тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщила Сиб.фм старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Пока даже неизвестно, была ли эта смерть криминальной, или Александр Асмус умер от сердечного приступа.

Во время правления Асмуса кинотеатр «Рассвет» пережил целый ряд драматических событий. Так, его руководство было оштрафовано за пропаганду наркотиков после показа картины «Волк с Уолл-стрит».

После этого, в 2018 году, кинотеатр не прошёл проверку пожарной безопасности и был закрыт на срок более года. Активную деятельность учреждение культуры вновь начало в последние 2 года.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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