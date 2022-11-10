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общество

В Новосибирске продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО

Фото В Новосибирске продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО
Фото В Новосибирске продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО

Фото: Диана Джафарова

9 ноября в Новосибирское высшее военное командное училище доставили гуманитарную помощь от жителей Кировского района для мобилизованных военнослужащих.

Сейчас в лагере временного содержания находится 120 мобилизованных кировчан, остальные — на полигоне и в районе боевых действий. Сбор гуманитарной помощи для них инициировали депутаты Заксобрания и городского Совета депутатов от Кировского района, объединённые региональным фондом поддержки социальных инициатив граждан «Общее дело».

Фото В Новосибирске продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО 2

«Привезли термобельё, спальные мешки, аптечки, вещи личной гигиены для наших ребят. Не у всех всё есть и, то, что привезли сегодня — это станет большой помощью и поддержкой. Собирали всем миром: от школьников до старшего поколения. Люди, приходившие в приёмную, просили передать нашим ребятам, чтобы они возвращались домой. Хоть они лично и не знают бойцов, но духом и морально с ними», — рассказывает председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Газель разгружали сами военные вместе с волонтёрами фонда «Общее дело». В работе также принимали участие глава администрации Кировского района Андрей Выходцев, депутат Законодательного Собрания НСО Елена Спасских, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев и военный комиссар Кировского и Ленинского районов Александр Слинкин. Вещи передадут мобилизованным из Кировского района.

Фото В Новосибирске продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО 3

«Мы проводим уже не первую акцию. Это третий этап. Безусловно, эти сборы нужны, потому что это поддержка, объединение неравнодушных людей. Тех, кто готов помогать и участвовать. Во всех наших приёмных открыты пункты сбора, и мы будем продолжать это делать», — отмечает Елена Спасских, депутат ЗС НСО, заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике.

Сбор помощи для мобилизованных продолжается. Передать вещи военнослужащим можно в общественных приёмных депутатов Кировского района.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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