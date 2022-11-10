В Новосибирске продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО

Фото: Диана Джафарова

9 ноября в Новосибирское высшее военное командное училище доставили гуманитарную помощь от жителей Кировского района для мобилизованных военнослужащих.

Сейчас в лагере временного содержания находится 120 мобилизованных кировчан, остальные — на полигоне и в районе боевых действий. Сбор гуманитарной помощи для них инициировали депутаты Заксобрания и городского Совета депутатов от Кировского района, объединённые региональным фондом поддержки социальных инициатив граждан «Общее дело».

«Привезли термобельё, спальные мешки, аптечки, вещи личной гигиены для наших ребят. Не у всех всё есть и, то, что привезли сегодня — это станет большой помощью и поддержкой. Собирали всем миром: от школьников до старшего поколения. Люди, приходившие в приёмную, просили передать нашим ребятам, чтобы они возвращались домой. Хоть они лично и не знают бойцов, но духом и морально с ними», — рассказывает председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Газель разгружали сами военные вместе с волонтёрами фонда «Общее дело». В работе также принимали участие глава администрации Кировского района Андрей Выходцев, депутат Законодательного Собрания НСО Елена Спасских, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев и военный комиссар Кировского и Ленинского районов Александр Слинкин. Вещи передадут мобилизованным из Кировского района.

«Мы проводим уже не первую акцию. Это третий этап. Безусловно, эти сборы нужны, потому что это поддержка, объединение неравнодушных людей. Тех, кто готов помогать и участвовать. Во всех наших приёмных открыты пункты сбора, и мы будем продолжать это делать», — отмечает Елена Спасских, депутат ЗС НСО, заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике.

Сбор помощи для мобилизованных продолжается. Передать вещи военнослужащим можно в общественных приёмных депутатов Кировского района.