В Новосибирске у 21 пациента после колоноскопии заподозрили рак

Фото с сайта Минздрава Новосибирской области

Врачи поликлиники №2 в Новосибирске заподозрили онкологические заболевания у 35 пациентов, прошедших обследование на новом оборудовании.

В Новосибирске почти 1600 человек прошли эндоскопические исследования на новом оборудовании в поликлинике № 2 на улице Чехова. У 35 пациентов после биопсии выявлены подозрения на злокачественные опухоли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"В ходе ФГДС было сделано 143 биопсии, у 14 пациентов – подозрение на злокачественную опухоль. При проведении колоноскопии сделали 65 биопсий, подозрение на рак – у 21 пациента. Дальше диагноз специалисты определяют по гистологии", — рассказал главный врач Городской клинической поликлиники № 2 Игорь Сабуров.

Новое оборудование для поликлинике было закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Как уточнили в региональном Минздраве, в раках программы планируется приобрести для медицинских организаций 425 автомобилей и более 2,2 тысячи единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» – 90 единиц.

Как ранее писал Сиб.фм, в октябре медики провели выездное обследование сотрудников электродного завода. У 8 человек были выявлены новообразования.