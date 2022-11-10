В Новосибирском государственном художественном музее открылась выставка «Александр Дейнека. Над временем»

Фото предоставлены Новосибирским государственным художественным музеем

8 ноября на третьем этаже Новосибирского государственного художественного музея открылась выставка «Александр Дейнека. Над временем».

Вот уже не первую неделю в Новосибирском художественном музее проходят звездные премьеры, выставка Александра Дейнеки самая долгожданная для жителей Новосибирска. Проект организован в партнерстве с Курской государственной картинной галереей имени А.А. Дейнеки и проходит в рамках национального проекта «Культура». На выставке представлены живописные и графические работы всего творческого пути художника. От самых ранних работ, когда он учился в Курске и Харькове до работ 1960-х годов, когда к нему пришла всенародная слава и любовь. Всего в экспозиции собрано около 100 работ художника, такие как «Футболист» (1932), «Деревенские ребята» (1937), «Боксёр Градополов» (1925) и многие другие.

«Впервые за Уралом открылась выставка такого масштаба. Этот проект команда музея готовила почти целый год, и он стал одним из глобальных среди региональных художественных музеев. Отдельно или блоками работы из коллекции Курской картинной галереи были показаны в Риме, Венеции, Москве, Санкт-Петербурге, Мадриде, Париже и Нью-Йорке. Теперь у жителей и гостей столицы Сибири появилась возможность познакомиться с творчеством Александра Дейнеки в полном объеме», – прокомментировала открытие директор НГХМ Екатерина Болдырева.

За несколько часов до торжественной церемонии открытия выставки специально для школьников старших классов, студентов художественных учреждений и ВУЗов Новосибирска член Творческого союза России, искусствовед и эксперт по культурным ценностям Михаил Денисов провел лекцию и обзорную экскурсию по экспозиции. Он рассказал о знаках и символах, которые вложил в контекст своих полотен Александр Дейнека и, которые не сразу заметны для тех, кто ранее не был знаком близко с творчеством художника. Гости лекции остались под большим впечатлением и слушали ведущего с большим удовольствием.

Многие из тех, кто пришел на лекцию, вернулись вечером на торжественную церемонию открытия. И уже в первый день работы выставки ее посетило более 250 человек: представители власти, депутаты Заксобрания Новосибирской области, представители культурной и творческой интеллигенции, педагоги и преподаватели, студенты Новосибирских ВУЗов, журналисты и блогеры.

В церемонии открытия выставки принял участие сенатор Российской Федерации, трехкратный Олимпийский чемпион, Герой России – Александр Карелин.

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник отдела образования и креативных индустрий Министерства культуры Новосибирской области Ольга Игоревна Иванова, начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Сергеевна Соловьева, директор Курской государственной картинной галереи имени А.А. Дейнеки Игорь Припачкин.

«Такие выставки самые значимые и самые интересные. Нас ждут уникальные картины, которые сегодня впервые увидят жители Новосибирска, поэтому хочется пожелать всем посетителям Художественного музея приятных впечатлений», – сказала перед открытием начальник отдела образования и креативных индустрий Министерства культуры Новосибирской области Ольга Иванова.

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева поблагодарила Новосибирский художественный музей за возможность прикоснуться к великому.

«Уверена, что наши горожане оценят по достоинству выставку. Для нас уже становится традицией, когда мы идем в музей на очередную, не проходную, выставку. Эта зима будет насыщенной с Художественным музеем», – отметила Ирина Соловьева.

Курская государственная картинная галерея имени А. А. Дейнеки является обладателем одной из самых больших коллекций работ этого уникального художника. Экспозиция «Александр Дейнека. Над временем» выстроена тематическими блоками, где картины связаны между собой по цвету и ритму, и посетитель сможет проследить хронологию.

Директор Курской государственной картинной галереи имени А.А. Дейнеки Игорь Припачкин уверен, что Александр Дейнека не потерял своей актуальности, как художник и останется в памяти благодарных зрителей навсегда.

«Дейнека – живопись и творчество которого стоит и в контексте, и вне контекста, делает что-то свое и выходит за пределы времени. Когда-то Дейнека был классикой социалистического реализма, потом оказывается приписан к утопическому реализму, позже – к романтическому реализму. А я говорю о метафизическом реализме. И это все Александр Дейнека», – поделился наблюдением Игорь Припачкин.

Творчество художника вызывает восхищение у многих. Он приравнивается к мастерам эпохи Возрождения. Тем, которые всегда стремились к идеалу. Дейнека – многолик. Он оформлял станции метро, различные общественные знаковые учреждения, иллюстрировал детские книги, учился, учил, преподавал и директорствовал. Александр Дейнека – один из самых выдающихся художников XX века. Его награды можно перечислять очень долго, а можно сказать просто: Дейнека – один из важнейших художников социалистического реализма.

Выставка работает до 29 января.

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