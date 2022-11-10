Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Ванга оставила тайное предсказание для Зеленского: вот какая судьба ждет президента Украины

Фото Ванга оставила тайное предсказание для Зеленского: вот какая судьба ждет президента Украины
Фото Ванга оставила тайное предсказание для Зеленского: вот какая судьба ждет президента Украины

Freepik, authors: Serhej Calka, Yaraslau Mikheyeu, Ildar Abulkhanov

Ванга предвидела приход к власти Владимира Зеленского, когда он только закончил среднюю школу.

В студии программы «Прямой эфир» кум Ванги Сергей Косторной рассказал об одном ключевом предсказании Ванги, которое сбывается уже сейчас.

Так, в середине 90-х Ванга уже знала, что к власти в Украине придут Кличко, Порошенко, Тимошенко и Яценюк. Дословно это пророчество звучало так: «Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет!».

Фото Ванга оставила тайное предсказание для Зеленского: вот какая судьба ждет президента Украины 2

Это было предсказано, когда Владимир Зеленский только окончил среднюю школу, но Ванга уже знала и о его будущем: «Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь», – рассказывает он.

Также провидела предсказала судьбу Европы. По ее словам, придут чужестранцы, чтобы управлять ею. «И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут! Они придут управлять Европой», – говорила ясновидящая.

Кроме того, на программе вспомнили самые яркие предсказания Ванги, среди которых смерть принцессы Дианы, о которой она также знала. Прорицательница говорила, что брак Дианы сделает ее несчастной женщиной и он же ее и уничтожит. Ванга знала даже месяц, когда уйдет из жизни леди Ди. Она говорила, что их обеих не станет в одном и том же месяце.

Фото Ванга оставила тайное предсказание для Зеленского: вот какая судьба ждет президента Украины 3

Так и вышло, обе женщины покинули этот мир в августе, но с разницей в год. Ванги не стало в 1996 году, а Диана разбилась в автокатастрофе в 1997 году. Также в телепередаче рассказали, как предсказательница говорила о падении башен-близнецов в Америке. Тогда она назвала самолеты черными птицами, которые «выклюют лицо Америки, которая гордится ими».

Ранее Сиб.фм писал о том, что россияне в шоке от архивного пророчества. Напомним, что слепая ясновидящая предвидела приход Красного Дракона, а также пришествие Христа.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
экстрасенсы
Зеленский
Ванга
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79489
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
43462
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
16681
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15932
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
15888
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года
14768
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты
13604
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022