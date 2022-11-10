Ванга оставила тайное предсказание для Зеленского: вот какая судьба ждет президента Украины

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Ванга предвидела приход к власти Владимира Зеленского, когда он только закончил среднюю школу.

В студии программы «Прямой эфир» кум Ванги Сергей Косторной рассказал об одном ключевом предсказании Ванги, которое сбывается уже сейчас.

Так, в середине 90-х Ванга уже знала, что к власти в Украине придут Кличко, Порошенко, Тимошенко и Яценюк. Дословно это пророчество звучало так: «Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет!».

Это было предсказано, когда Владимир Зеленский только окончил среднюю школу, но Ванга уже знала и о его будущем: «Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь», – рассказывает он.

Также провидела предсказала судьбу Европы. По ее словам, придут чужестранцы, чтобы управлять ею. «И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут! Они придут управлять Европой», – говорила ясновидящая. Кроме того, на программе вспомнили самые яркие предсказания Ванги, среди которых смерть принцессы Дианы, о которой она также знала. Прорицательница говорила, что брак Дианы сделает ее несчастной женщиной и он же ее и уничтожит. Ванга знала даже месяц, когда уйдет из жизни леди Ди. Она говорила, что их обеих не станет в одном и том же месяце. Так и вышло, обе женщины покинули этот мир в августе, но с разницей в год. Ванги не стало в 1996 году, а Диана разбилась в автокатастрофе в 1997 году. Также в телепередаче рассказали, как предсказательница говорила о падении башен-близнецов в Америке. Тогда она назвала самолеты черными птицами, которые «выклюют лицо Америки, которая гордится ими».

Ранее Сиб.фм писал о том, что россияне в шоке от архивного пророчества. Напомним, что слепая ясновидящая предвидела приход Красного Дракона, а также пришествие Христа.

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