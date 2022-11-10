Ветеринары назвали симптомы скорой смерти питомца

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Быть готовым к смерти близкого друга, а домашние питомцы порой вернее самых близких людей, невозможно. Уход любимого пса или кота – всегда трагедия для хозяев. К тому же наши питомцы заранее предупреждают о скором завершении своего земного пути, словно пытаясь смягчить удар.

Кошки уходят из дома

Эта широко известная примета скорой кончины кошек работает не у всех мурлык. К примеру, нет никакой возможности уйти у кошек, проживающих в городских квартирах. Также принято считать, что, уходя умирать подальше от дома, кошка избавляет хозяина от психологических страданий. На самом деле, это не так. Кошкой, как любым зверем, движут природные (дикие) инстинкты. По мнению зоологов, больные кошки уходят, чтобы быть недоступными противнику во время ослабленности.

Хороший хозяин заметит

Узнать, что питомец собрался умирать, можно заранее. На скорую смерть животного указывают определённые признаки:

· нетронутый корм;

· отсутствие испражнений боле двух суток;

· испражнения с примесями крови;

· тёмная моча;

· затруднённое дыхание;

· снижение сердцебиения;

· специфический запах гнили;

· понижение температуры (если подушки кошачьих лап прохладные, то это плохой сигнал).

Как умирают собаки

Умирания собак, как и других животных — это процесс, который продолжается и происходит постепенно. В чрезвычайных ситуациях состояние собаки может ухудшиться в течение часа или даже минут. По словам опытных ветеринаров, фаза подготовки к умиранию у собак длится около трёх недель, тогда как заключительная фаза активного умирания в среднем составляет около 3 дней. Первые признаки ухода собаки:

· потеря интереса к окружающей среде и людям;

· отсутствие реакции на свое имя;

· отказ выходить на улицу;

· потеря интереса к любимой еде и игрушкам;

· возможна потеря интереса к хозяину и его семье в целом (связано со снижением функции мозга, что также может привести к деменции);

· потеря энергии и сильная усталость;

· потеря мочи и контроля фекалий;

· затрудненное или неглубокое дыхание.

Если ваша собака достигает более старого возраста и проявляет сочетание этих симптомов, это свидетельство того, что она приближается к смерти. Лучшее решение — посетить врача, который в самом клиническом испытании способен определить, или животное просто больное или умирает без дополнительных анализов.

Законные похороны домашних животных

После смерти животного необходимо обратиться в государственную ветеринарную службу. По закону закапывать в землю, бросать в водоём умершего питомца нельзя. Это связано с тем, что его могут раскопать другие звери или размыть грунтовые воды. А водоём не станет чище от разложения зверя. На территории России есть организации, которые сжигают (кремируют) трупы домашних животных. В них после процедуры вам выдадут прах любимца, который можно захоронить и поставить на него надгробный камень.