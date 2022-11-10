Вот почему на самом деле изменяют мужчины! Вы удивитесь

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Мужчины приняли участие в соцопросе, в ходе которого рассказали, почему на самом деле они изменяют.

Измена скрепляет отношения

Самой частой причиной того, что мужчины решаются на секс на стороне, является ослабление значения семейной жизни. За долгие годы супружества нередко исчезают все чувства, которые изначально свели двух людей вместе. Сам брак превращается в нечто, похожее на работу, где каждый выполняет возложенные на него обязанности, не испытывая к ним особых чувств.

В отношениях начинает царить серость, скука, однообразие и депрессия. Оба супруга понимают ситуацию, но ничего не могут с этим сделать и ситуация постепенно ухудшается. Но если мужчина изменяет с другой женщиной, получая заряд удовольствия, радости и счастья, то он возвращается домой и делится этой радостью с другими. В некоторых случаях, по заверению опрошенных, именно измены укрепляют и спасают отношения от распада.

Жена не хочет секса или не удовлетворяет мужчину в постели

Случается так, что мужчина недоволен своей женщиной в интимном плане. Это может быть вызвано разными причинами. Между супругами может не быть нужного уровня доверия и мужчина не может реализовать с женой свои самые желанные фантазии. В таком случае мужчина испытывает острую нехватку физической близости, которая приводит к ухудшению его настроения, самочувствия и способно вызывать депрессию. В таком случае он легко может решиться на измену, постоянно напоминая себе, что жена всё равно не хочет или не может удовлетворить.

Мужчины не могут совладать со своими желаниями

Некоторые представители сильного пола не способны противостоять своим природным полигамным наклонностям. Это наиболее распространённая, по мнению общественности, причина мужских измен. Более того, сами мужчины уверены в том, что им сама природа велит менять партнёрш для секса так часто, как им этого захочется.

Из-за этого могут случаться измены даже с участием тех мужчин, которые не были к ним предрасположены до того, как приняли на себя этот стереотип. Кроме того, для многих мужчин это является способом самоутверждения и повышения уверенности в себе. Большое количество партнёрш является показателем того, что парень может заинтересовать практически любую девушку.

Слишком ранний брак

Раннее узаконивание отношений – одна из самых частых причин измен как среди мужчин, так и среди женщин в России. Из-за того, что брак может решить много финансовых, жилищных и других проблем, люди пользуются им ради того, чтобы облегчить свою жизнь. Или же молодые люди слишком сильно увлеклись новыми для них чувствами, что приняли влюблённость за причину как можно скорее связать свои жизни в настоящую семью.

Развод слишком сложен

Многие опрошенные мужчины осознают, что их супружеские отношения изжили себя. Казалось бы, надо разойтись и идти разными путями. Но процесс разрыва отношений, особенно, если они длились несколько лет, слишком сложен. Возникает масса моральных, финансовых и юридических проблем. Это может привести к тому, что кто-то из супругов будет ограничен в общении со своими детьми или ему нужно будет лишиться немалой доли своего имущества.

Также представители мужского населения могут переживать из-за репутации, которая у них появится после ухода из отношений. При этом перспектива быть пойманным с любовницей почему-то пугает их меньше. Мужчинам гораздо проще периодически встречаться с другой девушкой и поддерживать свои текущие отношения, чем разгребать последствия их разрыва.

Ранее Сиб.фм писал о обладателях мужских имен, которые изменяют чаще всего. Напомним, кто из представительниц зодиакального круга разрушает отношения, а также стали известно в каком возрасте люди чаще всего изменяют друг другу.

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