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общество

Вредители уйдут с участка навсегда: три зимних способа борьбы с тлей на даче – успейте в ноябре

Фото Вредители уйдут с участка навсегда: три зимних способа борьбы с тлей на даче – успейте в ноябре
Фото Вредители уйдут с участка навсегда: три зимних способа борьбы с тлей на даче – успейте в ноябре

Freepik, authors: Adisak Mitrprayoon, DianePeacock, aloha_17

Несмотря на свой крошечный размер, тля может загубить большое количество урожая. В материале Сиб.фм рассказываем о трех эффективных способах против надоедливого насекомого.

Химические методы

Фото Вредители уйдут с участка навсегда: три зимних способа борьбы с тлей на даче – успейте в ноябре 2

Существуют три основных группы химических средств для борьбы с тлёй. Все они являются относительно мягкими инсектицидами, которые практически не вредят растениям и урожаю.

В зависимости от типа инсектицидного действующего вещества они разделяются на:

  • пиретроидные средства: Децис, Децис Профи, Арииво, Искра, Фьюри, Конфидор и прочие кишечные пестициды;
  • никотиновые препараты: Вектор, Ратибор, Бомбардир и др.;
  • фосфор-органические инсектициды: Актеллик, Актара, Нурел, Фитоверм, Фуфанон, Карбофос и др.;
  • биопрепараты: Битоксибациллин, Лепидоцид, Бикол, Бацикол, Трихопол.

Для непосредственной борьбы с насекомыми используются препараты любой из перечисленных групп. Обычно они поставляются в виде порошка или ампул. При соблюдении рекомендуемых доз препараты убивают насекомых в течение 2-4 часов.

Народные средства

Фото Вредители уйдут с участка навсегда: три зимних способа борьбы с тлей на даче – успейте в ноябре 3

  • Применение отваров. Отвары обладают большей эффективностью, так как в них концентрация активных веществ ещё выше. Их вредное воздействие будет ещё больше, чем у настоев, но и эффект будет существеннее. Отвары применяют в особо запущенных случаях, когда популяция колоний тли высока.

  • Механические методы. Они применяются, когда тли ещё немного. Заключаются они в ручном сборе насекомых и их яиц или срезании и уничтожении пораженных листьев.

  • Барьер на стеблях. В качестве такой ловушки используют специальные липкие ленты шириной от 40 мм. Есть и более широкие клеевые ленты, надевающиеся на стволы крупных деревьев. Подобные средства будут эффективны только в начале сезона, пока насекомые не имеют крыльев для полёта.

Биологические методы

Фото Вредители уйдут с участка навсегда: три зимних способа борьбы с тлей на даче – успейте в ноябре 4

Не менее распространены и биологические методы борьбы с тлей. Как и любое живое существо, тля может быть либо отвлечена от своей пищевой базы, либо уничтожена при помощи естественных врагов. Такой способ борьбы не несет в себе вреда для людей и выращиваемых в саду культур.

  • Использование отпугивателей. В роли таковых могут выступать растения, имеющие в своих соках достаточное количество активных органических соединений, обладающих стойким запахом. Их высаживают достаточно плотно на путях возможной миграции тли – по краям грядок. К таким растениям относятся: лук, чеснок, мята, горчица, фенхель, кориандр, ромашка аптечная, бархатцы, маргаритки, лаванда, космея, пижма и др.

  • Использование привлекателей. Данный способ использует противоположный принцип воздействия на насекомых. Вместо того, чтобы отвлечь тлю от потенциальной «жертвы», используют её привлечение на другие растения, не имеющие сельскохозяйственного значения. К таким относят: бегонию, снотворный мак, настурцию, клеому, бобовые, мальву и др.

  • Применение хищников. Из животных тля находится в самом низу пищевой цепочки. Благодаря отсутствию естественной защиты, она является пищей множества видов, преимущественно, насекомых и птиц. Естественными врагами тли являются: божьи коровки и их личинки, жужелицы, наездники, журчалки, крапивники, уховёртки, хищные клопы, мелкие птицы – воробьи, синицы, малиновки, корольки, коноплянки и др.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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