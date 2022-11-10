Вредители уйдут с участка навсегда: три зимних способа борьбы с тлей на даче – успейте в ноябре

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Несмотря на свой крошечный размер, тля может загубить большое количество урожая. В материале Сиб.фм рассказываем о трех эффективных способах против надоедливого насекомого.

Химические методы

Существуют три основных группы химических средств для борьбы с тлёй. Все они являются относительно мягкими инсектицидами, которые практически не вредят растениям и урожаю.

В зависимости от типа инсектицидного действующего вещества они разделяются на:

пиретроидные средства : Децис, Децис Профи, Арииво, Искра, Фьюри, Конфидор и прочие кишечные пестициды;

: Децис, Децис Профи, Арииво, Искра, Фьюри, Конфидор и прочие кишечные пестициды; никотиновые препараты : Вектор, Ратибор, Бомбардир и др.;

: Вектор, Ратибор, Бомбардир и др.; фосфор-органические инсектициды : Актеллик, Актара, Нурел, Фитоверм, Фуфанон, Карбофос и др.;

: Актеллик, Актара, Нурел, Фитоверм, Фуфанон, Карбофос и др.; биопрепараты: Битоксибациллин, Лепидоцид, Бикол, Бацикол, Трихопол.

Для непосредственной борьбы с насекомыми используются препараты любой из перечисленных групп. Обычно они поставляются в виде порошка или ампул. При соблюдении рекомендуемых доз препараты убивают насекомых в течение 2-4 часов.

Народные средства





Применение отваров. Отвары обладают большей эффективностью, так как в них концентрация активных веществ ещё выше. Их вредное воздействие будет ещё больше, чем у настоев, но и эффект будет существеннее. Отвары применяют в особо запущенных случаях, когда популяция колоний тли высока.





Отвары обладают большей эффективностью, так как в них концентрация активных веществ ещё выше. Их вредное воздействие будет ещё больше, чем у настоев, но и эффект будет существеннее. Отвары применяют в особо запущенных случаях, когда популяция колоний тли высока. Механические методы. Они применяются, когда тли ещё немного. Заключаются они в ручном сборе насекомых и их яиц или срезании и уничтожении пораженных листьев.





Они применяются, когда тли ещё немного. Заключаются они в ручном сборе насекомых и их яиц или срезании и уничтожении пораженных листьев. Барьер на стеблях. В качестве такой ловушки используют специальные липкие ленты шириной от 40 мм. Есть и более широкие клеевые ленты, надевающиеся на стволы крупных деревьев. Подобные средства будут эффективны только в начале сезона, пока насекомые не имеют крыльев для полёта.

Биологические методы

Не менее распространены и биологические методы борьбы с тлей. Как и любое живое существо, тля может быть либо отвлечена от своей пищевой базы, либо уничтожена при помощи естественных врагов. Такой способ борьбы не несет в себе вреда для людей и выращиваемых в саду культур.

Использование отпугивателей. В роли таковых могут выступать растения, имеющие в своих соках достаточное количество активных органических соединений, обладающих стойким запахом. Их высаживают достаточно плотно на путях возможной миграции тли – по краям грядок. К таким растениям относятся: лук, чеснок, мята, горчица, фенхель, кориандр, ромашка аптечная, бархатцы, маргаритки, лаванда, космея, пижма и др.





В роли таковых могут выступать растения, имеющие в своих соках достаточное количество активных органических соединений, обладающих стойким запахом. Их высаживают достаточно плотно на путях возможной миграции тли – по краям грядок. К таким растениям относятся: лук, чеснок, мята, горчица, фенхель, кориандр, ромашка аптечная, бархатцы, маргаритки, лаванда, космея, пижма и др. Использование привлекателей. Данный способ использует противоположный принцип воздействия на насекомых. Вместо того, чтобы отвлечь тлю от потенциальной «жертвы», используют её привлечение на другие растения, не имеющие сельскохозяйственного значения. К таким относят: бегонию, снотворный мак, настурцию, клеому, бобовые, мальву и др.





Данный способ использует противоположный принцип воздействия на насекомых. Вместо того, чтобы отвлечь тлю от потенциальной «жертвы», используют её привлечение на другие растения, не имеющие сельскохозяйственного значения. К таким относят: бегонию, снотворный мак, настурцию, клеому, бобовые, мальву и др. Применение хищников. Из животных тля находится в самом низу пищевой цепочки. Благодаря отсутствию естественной защиты, она является пищей множества видов, преимущественно, насекомых и птиц. Естественными врагами тли являются: божьи коровки и их личинки, жужелицы, наездники, журчалки, крапивники, уховёртки, хищные клопы, мелкие птицы – воробьи, синицы, малиновки, корольки, коноплянки и др.

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