Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

ВТБ Онлайн достиг 12 млн активных клиентов

Фото ВТБ Онлайн достиг 12 млн активных клиентов
Фото ВТБ Онлайн достиг 12 млн активных клиентов

Фото pixabay.com

Количество пользователей цифровых сервисов ВТБ Онлайн — мобильного приложения и интернет-банка — за год увеличилось на 10% и превысило 12 млн человек. Сегодня онлайн оформляется почти половина розничных продуктов банка. Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов на форуме «Финополис-2022».

Сегодня пользователи ВТБ Онлайн заходят в мобильный и интернет-банк более 200 млн раз в месяц и оформляют через него уже 48% наиболее востребованных розничных продуктов банка — в 1,5 раза больше, чем год назад. Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений: за 10 месяцев клиенты ВТБ открыли онлайн более 75% вкладов и накопительных счетов. На втором месте – потребительские кредиты, онлайн-доля которых достигла 54%. Кроме того, клиенты банка открыли свыше 3 млн цифровых карт, что в 4,4 раза больше, чем в прошлом году, а каждый второй пользователь удаленно оплачивает услуги ЖКХ и связи.

«В течение последних двух лет мы стремились к выполнению нашей стратегической задачи по доступности 100% продуктов и услуг ВТБ полностью удаленно. Несмотря на серьезные санкционные ограничения этого года мы сегодня максимально близки к выполнению этой задачи. В этом году в ВТБ Онлайн появилось более 100 новых услуг и продуктов, которыми регулярно пользуются наши клиенты. Мы продолжаем регулярно дорабатывать безопасность нашего приложения — например, скрыли персональную информацию клиента в профиле, научились выявлять ситуации, когда доступ к учетной записи получили мошенники и фоново следят, и ликвидировать их. Помимо этого переработали процесс подтверждения операции и разблокировку учетной записи с помощью колл-центра. Кроме того, ВТБ одним из первых довел функционал мобильной версии интернет-банка до полноценного приложения, чтобы пользователь не чувствовал никакой разницы. В результате, число наших постоянных клиентов не только не сократилось в этом году, но и выросло на 10%, до 12 млн человек», — отметил Никита Чугунов.

В 2022 году в приложении и интернет-банке появилась возможность оформить заявку на ипотеку, оплачивать покупки по QR-коду, обновить данные документов, оформить получение крупной суммы наличных и получить другие продукты. ВТБ также запустил сервис трансграничных переводов, которые доступны сегодня уже в 9 стран. Для сохранения конфиденциальности своих счетов пользователи могут с помощью передать банку номер телефона потенциальных мошенников и поделиться ссылкой на подозрительный интернет-ресурс.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

ВТБ
мобильное приложение
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79489
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
43462
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
16681
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15932
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
15888
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года
14768
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты
13604
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022