ВТБ получил международную премию в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина

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Два продукта для сегмента среднего и малого бизнеса ВТБ – экосистема ВЭД и специальное предложение для поддержки предпринимателей – стали победителями ежегодной международной премии в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина.

Цифровая экосистема ВЭД стала лидером в номинации «За внедрение и разработку отечественных цифровых технологий», а витрина промо-предложений для поддержки бизнеса от программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» – «За поддержку малого и среднего бизнеса в период восстановления экономики».

Цифровое решение экосистемы ВЭД от ВТБ помогает компаниям вести бизнес с зарубежными партнерами под ключ, что особенно актуально в новых условиях. Это личный кабинет импортера и экспортера, в котором без специальной подготовки можно разобраться во всех тонкостях валютного контроля, систематизировать документы, платежи и коммуникации на базе карточек сделок клиента. В экосистему встроены как базовые финансовые продукты – валютный контроль и трансграничные расчеты, так и специальные сервисы – проверка зарубежного партнера и экспертиза контракта, SOS-ВЭД, таможенная карта и таможенно-логистические услуги, а также онлайн-помощники. Сервис доступен всем клиентам ВТБ бесплатно в режиме 24х7.

«В сложный для бизнеса период мы разработали комплекс мер и спецпредложений, позволяющих предпринимателям максимально быстро, удобно и выгодно оформлять продукты и заметно экономить на банковском обслуживании. При этом мы стараемся объединить такие важные для клиентов аспекты, как комплексный подход к бизнес-задачам и максимальный перевод сервисов и услуг банка в онлайн-формат. Поэтому для нас ценно, что жюри конкурса – эксперты финансовой отрасли – отметило нашу работу по внедрению актуальных решений и спецпредложений для корпоративных клиентов», – подчеркнула Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.