Закончится период безденежья: 2023 год станет лучшим для этих знаков Зодиака

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Астролог Елена Нолари назвала четырех представителей зодиакального круга, которых ждет небывалая удача в год Кролика.

По слова Елены Нолари, Кролик в восточном гороскопе символизирует дальновидность и острый ум, внимательность, осторожность, самозащиту, ловкость и нежность. Именно поэтому 2023 год по восточным гороскопам сулит добро, романтику, семейное счастье, много позитивного общения с близкими людьми.

Эксперт рекомендует представителям всем нижеперечисленным знакам зодиака заучить этот гороскоп и повторять его вслух утром перед зеркалом и вечером перед сном. А остальным зодиакальным знакам, которым в новом году повезёт чуть меньше, рекомендуется просто дождаться года, в котором любимчиками фортуны будут уже они.

Овен

По мнению астролога, рождённых под этим знаком ждет самый удачный год за последние пару лет. Успех и процветание — это основное, что ждёт этих людей огненной стихии в новом году. Уже через пару месяцев для Овнов наступит время пожинать плоды затраченных ранее усилий, поэтому можно будет немного расслабиться и приготовиться принимать подарки судьбы, ведь она будет особенно расположена к этим представителям зодиакального круга.

Телец

Представителей этого знака тоже ждет небывалое процветание и успех в течение всего 2023 года. Кажущиеся со стороны медлительными и флегматичными, Тельцы в наступающем году почувствуют себя необыкновенно энергичными. Эта жизненная сила позволит людям стихии Земли добиться новых карьерных высот и получить то, на что ещё даже год назад они и не рассчитывали.

Близнецы

В жизнь Близнецов наконец-то ворвётся финансовое изобилие, причём без особых дополнительных усилий со стороны этих представителей стихии Воздуха. Все важные решения, принятые Близнецами в 2023 году, будут только на пользу.

Скорпион

Звёзды и планеты обещают представителям стихии Воды удачу в делах и повсеместную поддержку от символов года. Для людей, родившихся под этим знаком зодиака, 2023 год будет крайне удачным и в делах, и в построении межличностных отношений.

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