Зеленый свет скидкам: как пройдет день распродаж со Сбером

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

11 и 12 ноября в честь своего дня рождения Сбер проводит акцию «Зеленый день», в который клиенты смогут получить услуги по самым выгодным условиям, а также поучаствовать в конкурсе и выиграть бонусы СберСпасибо.

Пять лет назад Сбер завел традицию дарить своим клиентам подарки в честь дня рождения банка и проводить праздничную акцию «Зеленый день». В пятницу и субботу 11-12 ноября, появится возможность приобрести товары группы компаний со скидкой и финансовые услуги по упрощенным условиям. Среди них – потребительский кредит со ставкой до 4% в первый месяц, 10% бонусов СберСпасибо за покупки у партнеров по действующим дебетовым и кредитным картам.

Для тех, кто во время действия акции оформит карту банка впервые, повышенный кешбэк будет действовать до конца года. Также до 31 декабря будет действовать пониженная ставка – до 9,8% – по новым оформленным кредитным картам. Помимо этого, можно выиграть до миллиона бонусов в розыгрыше от SberPay – для этого нужно осуществить транзакции от 1000 рублей.

«Постарались учесть направления, которые имеют максимальный спрос, анализировали результаты прошлого года. Получение кредита потребительского – его у нас более 80% клиентов оформляет в приложении Сбербанк-онлайн. Второе – это оплата в торгово-сервисной сети, почему мы начисляем повышенные бонусы. Это не для того, чтобы стимулировать оплату в торговых сетях, а для того, чтобы люди могли сейчас в эти дни купить необходимые товары, а потом воспользоваться еще и бонусами, которые они фактически заработают в этом месяце, перед Новым годом», – объясняет председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Держателей подписки «СберПрайм+» ждет ежемесячный кешбэк и повышенная ставка по вкладам до 8,5%. Пользователи, у которых подписки нет, могут оформить ее, а также подписку СберПрайм со скидкой в 50%.

Клиентам Сбера также доступны скидки на продукты и специальные предложения от партнеров. Среди них скидка на ипотеку до 1% в приложении ДомКлик, льготный курс на покупку валюты в приложении банка, скидки до 33% на умные устройства Сбера (приставка SberBox, планшет с умным помощником SberPortal и другие), а также повышенный кешбэк и скидки до 70% в СберМегаМаркете. Группы товаров, на которые распространяется скидка, можно будет увидеть на главной странице сервиса.

Для пользователей, оформивших страховку на жилье, сбережения или от несчастного случая, приготовлены скидки до 55% на разные виды страхования. Одно из самых популярных направлений – защита от клеща, оформить которую можно со скидкой до 30%.

Для представителей сегмента B2B до 17 ноября продлится «Зеленая неделя». За шесть акционных дней клиенты смогут оформить для своего бизнеса пакет рассчетно-кассовых услуг на пять месяцев вполовину дешевле, получить бизнес-карту с кешбэком в 10% до конца года и воспользоваться услугами сервисов-партнеров по льготным условиям.

По словам председателя Сибирского банка, филиалы и сайты Сбербанка способны выдержать большой приток клиентов в дни акции.

«Мы проанализировали все цифры прошлого года, как ведут себя клиенты. Ресурсы банка точно справятся. Мы специально предусмотрели резерв наших сотрудников, поэтому здесь мы рисков никаких не видим и готовы предусмотреть, если будет повышенный спрос на наши услуги, усиление нашей команды, – прокомментировал Дмитрий Солнцев. – В этом году было много проверок Сбербанка на устойчивость сайтов, и я уверен, что никаких, даже краткосрочных сбоев в эти дни не должно произойти».

Посмотреть полный список предложений, действующих в рамках «Зеленого дня», можно на официальном сайте акции.