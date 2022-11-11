62-летняя пассажирка скончалась в ДТП с «Запорожцем» после обгона

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Самарской области

В аварии с Volkswagen и «Запорожцем» погибла 62-летняя женщина; причиной ДТП стал обгон по встречке.

Вечером 10 ноября появилась информация о смертельной аварии, произошедшей на трассе «Уфа-Челябинск»: Volkswagen и автомобиль ZAZ (больше известный как «Запорожец») столкнулись на 902-м километре автодороги.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, столкновение машин было лобовым, так как 33-летний водитель Volkswagen при обгоне выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения погибла 62-летняя пассажирка «Запорожца», водителя аналогичного возраста госпитализировали в реанимацию.

Чтобы достать тело погибшей из изломанного автомобиля, понадобилась помощь спасателей, пишет издание sova.info.

Ранее Сиб.фм писал об аварии в Ленинском районе Новосибирска: два человека скончались после столкновения маршрутки с «Тойотой». По данным источника в правоохранительных органах, предполагается, что водитель и пассажиры «Тойоты» находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.