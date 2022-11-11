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общество

Александр Аксёненко рассказал о законодательных изменениях в отношении добровольцев СВО

Фото Александр Аксёненко рассказал о законодательных изменениях в отношении добровольцев СВО
Фото Александр Аксёненко рассказал о законодательных изменениях в отношении добровольцев СВО

Фото с личной страницы VK Александра Аксёненко

Депутаты Государственной Думы ФС РФ 10 ноября в окончательном чтении приняли поправки в федеральный закон «О ветеранах». Одним из авторов выступил депутат из Новосибирска Александр Аксёненко.

Принятая федеральным парламентом законодательная инициатива позволит распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев, которые в составе добровольческих формирований выполняют задачи специальной военной операции. По данным Минобороны РФ, на данный момент число добровольцев достигло 15 тысяч человек.

Александр Аксёненко рассказал, что ему через социальные сети поступали сообщения от самих добровольцев и их родственников с просьбой разъяснить, почему им не положены все те льготы и помощь, которая предоставляется мобилизованным.

«Вполне закономерным было недоумение добровольцев и членов их семей: «чем мы хуже?». Добровольцы — это те, кто не дожидаясь повесток, отправились в военкоматы, чтобы пойти на передовую. Таких сейчас со всей России насчитывается около 15 000 человек. Вместе с мобилизованными они проходят сборы, вместе им быть в окопах. Ситуация, когда одним положены единовременные выплаты, льготы, статусы, а другим в равных условиях несения службы и выполнения задач — ничего из этого, конечно, была в корне несправедлива», — считает Аксёненко.

Кроме поправок в статью 3 («Ветераны боевых действий») федерального закона «О ветеранах» депутатская инициатива вносит поправки в статью 4 («Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий»). Благодаря ним те добровольцы, которые в ходе СВО могли получить ранения, контузии и увечья, будут наделены статусом инвалидов боевых действий. Что также позволит распространить на них целый пакет выплат и льгот. Одна из них — компенсация оплаты жилых помещений в размере 50% ветеранам, инвалидам и совместно проживающими с ними членами семей.

Поправки вступят в силу после подписания документа Президентом РФ Владимиром Путиным и будут распространяться на всех добровольцев добровольческих формирований, выполняющих задачи СВО с 24 февраля 2022 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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