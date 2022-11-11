Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

Более 93% банкоматов Сбера в Сибири оснащены технологией cash-recycling

Фото Более 93% банкоматов Сбера в Сибири оснащены технологией cash-recycling
Фото Более 93% банкоматов Сбера в Сибири оснащены технологией cash-recycling

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Сибири доля банкоматов нового поколения с технологией cash-recycling превысила 93% устройств, об этом сообщил председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев в ходе пресс-конференции, посвященной проведению акции «Зеленый день».

Использование данной технологии позволяет оптимизировать временные и операционные затраты – средства, которые клиент вносит в банкомат-ресайклер, могут быть выданы другому человеку, и получатель не должен приходить в банк и ждать окончания процесса инкассирования. При внесении наличных банкоматы нового образца могут принять до двухсот купюр – ранее за один раз можно было внести не больше сорока. Кроме того, клиентам для обслуживания в новых банкоматах не обязательно иметь при себе карту – авторизация и осуществление операций доступны по биометрии лица.

Лидерами по количеству устройств нового образца являются Омская область и Красноярский край, а наибольшая доля банкоматов-ресайклеров в Хакасии (98% от общего числа). В Новосибирской области процесс обновления парка банкоматов завершен на 93%.

«Важнейшим показателем работы Сбербанка являются комфорт и удобство для клиентов. Мы продолжаем внедрять современные технологии, значительно облегчающие рутинные операции. Обновление парка банкоматов – большой шаг на этом пути, поскольку наши современные устройства позволяют быстрее проводить необходимые операции, в том числе с использованием биометрических данных», – рассказал Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

Сбербанк
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81267
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
43766
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
16332
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года
16196
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
14899
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты
13767
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022
12599
В Новосибирске предлагают снести 5000 капитальных гаражей около ТЦ «Аура»