Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили вопрос повышения взносов за капремонт

Депутаты комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам уверены, что можно обойтись без резкого повышения взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов представил вариант программы капремонта. По его словам, в программу включено 188 вновь введенных в эксплуатацию многоквартирных домов и 45 видов работ на основании сведений органов местного самоуправления. В список не войдут 26 домов, из которых 23 признаны аварийными и подлежащими сносу, один – в связи с выявлением износа основных конструктивных элементов выше 70% и два дома, не являющихся жилыми. Сегодня в территориальной программе ремонт 13 496 многоквартирных домов и 99346 – конструктивных элементов. С 2043 до 2052 года увеличены сроки региональной программы. Таким образом, дополнительно включено более 6 тыс. видов работ, сроки по которым ранее выходили за пределы выполнения программы. Продление программы выполнено без смещения сроков внутри нее.

Изменения также относятся к размерам взноса за капремонт. Как рассказал министр ЖКХ и энергетики, рост минимального размера взноса за капремонт составит 24 процента. Для льготных категорий граждан сохраняются все меры соцподдержки, дополнительная потребность в средствах на компенсацию расходов на уплату взноса предусмотрена министерством труда и соцразвития области. Сбалансировать программу помогут средства областного бюджета: 200 млн руб. в 2022 году и 300 млн руб. в 2023 году.

Именно размер минимального взноса вызвал дискуссию среди депутатов. Депутаты Дмитрий Козловский и Вадим Агеенко уточнили объем задолженности по взносам и процентом собираемости.

Первый зам исполнительного директора Фонда ответил, что при среднемесячном начислении взносов в этом году в размере 250 млн рублей сумма задолженности составляет 1 млрд 15 млн руб. Уровень собираемости за 10 месяцев года – 94,8%, нарастающим итогом – 95,6% — за весь период.

«С одной стороны, как депутаты мы должны противодействовать росту тарифов С другой, мы понимаем, что дома у нас не в очень хорошем состоянии, – заявил депутат Вячеслав Илюxин. – Даже программа до 2052 года вряд ли обеспечит приведение жилищного фонда в достойный вид и состояние. Но и население тоже богаче не становится». Депутат предложил оценить возможность выделения из бюджета больший объем средств на финансирование программы. «Чтобы не все эти 24% ложились на плечи жителей. Если откажемся от ряда необдуманных и дорогостоящий решений в виде концессий, мы эти деньги найти сможем. Надо деньги выделять и снижать нагрузку на жителей области», – уверен Вячеслав Илюxин.

«Считаю реально снизить процент увеличения взноса с 24% до 17-18%. Это реально. Сейчас мы будем этим заниматься», – высказался заместитель председателя комитета Евгений Покровский.