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Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили вопрос повышения взносов за капремонт

Фото Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили вопрос повышения взносов за капремонт
Фото Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили вопрос повышения взносов за капремонт

Фото zsnso.ru

Депутаты комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам уверены, что можно обойтись без резкого повышения взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов представил вариант программы капремонта. По его словам, в программу включено 188 вновь введенных в эксплуатацию многоквартирных домов и 45 видов работ на основании сведений органов местного самоуправления. В список не войдут 26 домов, из которых 23 признаны аварийными и подлежащими сносу, один – в связи с выявлением износа основных конструктивных элементов выше 70% и два дома, не являющихся жилыми. Сегодня в территориальной программе ремонт 13 496 многоквартирных домов и 99346 – конструктивных элементов. С 2043 до 2052 года увеличены сроки региональной программы. Таким образом, дополнительно включено более 6 тыс. видов работ, сроки по которым ранее выходили за пределы выполнения программы. Продление программы выполнено без смещения сроков внутри нее.

Изменения также относятся к размерам взноса за капремонт. Как рассказал министр ЖКХ и энергетики, рост минимального размера взноса за капремонт составит 24 процента. Для льготных категорий граждан сохраняются все меры соцподдержки, дополнительная потребность в средствах на компенсацию расходов на уплату взноса предусмотрена министерством труда и соцразвития области. Сбалансировать программу помогут средства областного бюджета: 200 млн руб. в 2022 году и 300 млн руб. в 2023 году.

Именно размер минимального взноса вызвал дискуссию среди депутатов. Депутаты Дмитрий Козловский и Вадим Агеенко уточнили объем задолженности по взносам и процентом собираемости.

Первый зам исполнительного директора Фонда ответил, что при среднемесячном начислении взносов в этом году в размере 250 млн рублей сумма задолженности составляет 1 млрд 15 млн руб. Уровень собираемости за 10 месяцев года – 94,8%, нарастающим итогом – 95,6% — за весь период.

«С одной стороны, как депутаты мы должны противодействовать росту тарифов С другой, мы понимаем, что дома у нас не в очень хорошем состоянии, – заявил депутат Вячеслав Илюxин. – Даже программа до 2052 года вряд ли обеспечит приведение жилищного фонда в достойный вид и состояние. Но и население тоже богаче не становится». Депутат предложил оценить возможность выделения из бюджета больший объем средств на финансирование программы. «Чтобы не все эти 24% ложились на плечи жителей. Если откажемся от ряда необдуманных и дорогостоящий решений в виде концессий, мы эти деньги найти сможем. Надо деньги выделять и снижать нагрузку на жителей области», – уверен Вячеслав Илюxин.

«Считаю реально снизить процент увеличения взноса с 24% до 17-18%. Это реально. Сейчас мы будем этим заниматься», – высказался заместитель председателя комитета Евгений Покровский.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

тарифы
капитальный ремонт
повышение тарифов
капремонт
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