Дежурные по переездам в Новосибирской области предотвратили более 30 ДТП с начала года

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Профессиональные действия и бдительность дежурных по переездам Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области помогли избежать 31 столкновение поездов с автомобилями с начала текущего года. При этом большинство ДТП предотвращены между станциями Новосибирск-Западный и Обь, Бердск и Искитим, а также на остановочной платформе Матвеевка и станции Барабинск.

Во всех случаях, когда водители выезжали на запрещающий сигнал светофора, дежурные по переезду незамедлительно включали специальную сигнализацию, предназначенную для оперативного предупреждения машинистов поездов. Затем они сообщали о нештатной ситуации дежурным ближайших станций.

Отметим, что при проведении профилактических мероприятий по предотвращению ДТП на переездах в регионе большое внимание уделяется адресной работе с водителями автотранспорта. Так, с начала года состоялась серия разъяснительных акций, реализован ряд профилактических проектов. Сотрудники магистрали распространяют памятки с правилами пересечения переездов, а также ежемесячно проводят инструктажи для водителей автопредприятий и практические уроки для учеников автошкол.

Всего с начала года в регионе произошло 4 ДТП на переездах, что вдвое больше чем за весь 2021 год. Основной причиной происшествий остаются грубейшие нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения. Объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на железнодорожный переезд на запрещающие сигналы – все это, как правило, приводит к трагическим последствиям.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.