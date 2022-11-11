Эксперты рассказали о методах борьбы с кибермошенниками на пресс-конференции «Профилактика мошеннических действий в отношении жителей города Новосибирска»

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Как не попасть в руки виртуальных мошенников, обсудили на пресс-конференции «Профилактика мошеннических действий в отношении жителей города Новосибирска» в холдинге Сиб.фм групп.

В Новосибирске зафиксировано снижение роста киберпреступлений, однако жертв мошенников по-прежнему тысячи. Появляются новые способы обмана.

Воруют меньше, но изобретательнее

5403 уголовных дела возбуждено в Новосибирске по факту преступлений в сфере высоких технологий в текущем году. Это на 369 случаев меньше, чем в 2021.

«Мы впервые за несколько лет наблюдаем остановку роста преступлений в сфере высоких технологий, – сообщает начальник отдела обеспечения охраны общественного порядка Управления МВД по городу Новосибирску, полковник полиции Андрей Поготовко. – До 2022 года их количество неуклонно росло. Остановить рост удалось благодаря совместной профилактической работе всех заинтересованных ведомств. Со стороны правоохранительных органов это раздача памяток, работа участковых, работа с ТОСами, ТСЖ», – отмечает эксперт.

Сегодня к таким правонарушениям относятся и махинации с банковскими счетами, и кредиты, оформленные на ничего не подозревающих граждан, и вымогательство денег под предлогом спасения родственников. Способов получить деньги доверчивых граждан сотни. И с каждым годом они становятся все более изощренными.

«Мошенник звонит, представляется псевдосотрудником банка, и чтобы развеять сомнения жертвы, присылает на почту скан удостоверения сотрудника. Оно, разумеется, поддельное. Но люди верят, – приводит пример Андрей Кутень, эксперт Сибирского ГУ Центробанка РФ. – Надо понимать, что реальные сотрудники банка не работают по телефону с физическими лицами», – подчеркнул он.

Обман на маркетплейсах

Еще один популярный сегодня вид мошенничества – махинации на маркетплейсах. По словам специалистов, человека заманивают постепенно. Предлагают хороший заработок. Но сначала нужно сделать небольшие покупки, с которых на счет возвращают какие-то бонусы, потом еще и еще. Клиент теряет бдительность. Далее ему предлагается сделать крупную покупку. Человек переводит деньги, но товара уже не получает. Исчезают и сами работодатели.

Отсюда же появляются предложения: скидки и акции, которые можно получить, перейдя по ссылке на фишинговые (те, которые копируют настоящий сайт популярного бренда, но им не являются) сайты мошенников.

«Сайты-клоны могут отличаться от оригиналов в один-два символа. Заметит это не каждый. Поэтому лучше не переходить по ссылкам, а самостоятельно зайти на официальный маркетплейс», – рекомендует эксперт Сибирского ГУ Центробанка Андрей Кутень.

Жалобы на обман при интернет-покупках поступают и в Роспотребнадзор.

«Информацию о таких случаях мы передаем в МВД и в Центробанк. А гражданам советуем заказывать товары на проверенных сайтах и уточнять информацию о продавце. Если таковой нет, отказываться от покупки», – поясняет Татьяна Магнитова, заместитель начальника отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора Новосибирской области.

Выбирают доверчивых

Главный козырь преступников – психология. Мошенники бывают весьма убедительны. Как правило, они выбирают жертв среди самой доверчивой категории граждан – пенсионеров.

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева приводит статистику, согласно которой еженедельно четверть пожилых россиян получают сообщения, звонки и предложения мошеннического характера. Это звонки с ложной информацией о выигрышах, о спасении родственников, это визиты домой под видом работников социальных служб.

Ольга Незамаева также отметила, что в Новосибирске проводится комплексная просветительская работа по профилактике мошенничества, в рамках которой специалисты департамента организуют встречи и лекционные занятия с пожилыми людьми. Эти встречи проходят совместно с экспертами Пенсионного фонда Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации и Роспотребнадзора.

«Особой категорией, безопасность которой для нас принципиально важна, являются ветераны Великой Отечественной войны. В рамках сентябрьского заседания Координационного совета по проблемам граждан пожилого возраста департамента по социальной политике было принято решение в качестве меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и бывших узников концлагерей – обеспечить ветеранов услугами индивидуального патронажа. Это означает, что за каждым участником войны мы закрепили своего специалиста отдела социальной поддержки в районных администрациях. Мы видим, что этот механизм работает и позволяет не допустить в отношении ветеранов противоправных действий», – акцентирует внимание начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

Чтобы решить проблему защиты пенсионеров от кибермошенников, нужна помощь и самих граждан. Участники пресс-конференции просят горожан по мере возможностей заботиться о пожилых родственниках и соседях. А еще важно сообщать в банк о каждом подозрительном звонке.

«Банк России совместно с прокуратурой ведет работу по блокировке таких номеров. В текущем году уже заблокировано 190 тысяч таких номеров, что уже больше, чем за весь прошлый год», – поясняет заместитель управляющего отделением пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Людмила Якушенко.

Предотвратить кражу поможет повышение финансовой грамотности населения. Например, не лишним будет ознакомиться с сайтом «Финансовая культура», а также с разделом «Грабли» на сайте Банка РФ. Главное, что нужно знать – банк никогда не звонит клиенту для уточнения паспортных или иных личных данных. Если же вы сообщили личные данные, то вернуть деньги практически невозможно.

Специалисты Центробанка рекомендуют также воспользоваться самозапретом. Когда клиент банка в настройках своего счета выбирает запрет на какие-либо переводы денег без его личного, например, письменно подтвержденного, согласия.

Как еще можно защитить себя?

Оформить дополнительную карту для покупок в интернете

Не держать на ней крупные суммы денег

Никому не сообщать банковские реквизиты счета

Уточнять любую поступившую информацию по горячей линии банка

Обокрали. Что делать?

Если вы все же стали жертвой киберпреступника, то алгоритм ваших действий таков:

Связаться с банком заблокировать карту

Информировать банк о факте мошенничества

Обратиться в ближайший отдел полиции в любое время суток

Написать претензию в банк

Многие ошибочно полагают, что если тебя уже обокрали, то смысла обращаться в полицию нет. Преступления в сфере высоких технологий действительно раскрываются тяжело и медленно, в том числе потому, что мошенник зачастую находится за тысячи километров от пострадавшего, может быть, даже в другой стране. Но злoумышленников всё же находят. А уже в следующем году процесс этот существенно ускорится.

21 октября 2023 года вступит в силу новый закон, который позволит МВД и Банку России обмениваться данными оперативно. Сейчас ведомства работают по двустороннему соглашению. Кроме того, готовится законопроект по приостановке переводов через счета дропперов – посредников в мошеннической схеме, людей, которые чаще всего даже не знают о том, что их счета используются в преступлении.