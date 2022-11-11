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Футболист из Бердска Гончаренко извинился за пощёчину судье во время матча

Фото Футболист из Бердска Гончаренко извинился за пощёчину судье во время матча
Фото Футболист из Бердска Гончаренко извинился за пощёчину судье во время матча

Фото: соцсети, скриншот из видео ютюб канала "Футбольный Бердск"

В Новосибирске уже больше недели обсуждают неспортивный поступок футболиста Александра Гончаренко, который во время матча ударил судью по лицу. Сам игрок списал пощёчину на эмоции и уже принёс извинения.

Во время матча 5 ноября, между командами "Линево" и "ЗапСибМеталл" в Бердске, футболист Александр Гончаренко допустил грубейший фол, за что получил красную карточку. С решением судьи он не согласился и на эмоциях наотмашь ударил его по лицу. От пощечины судья Юрий П. упал на пол, получив сотрясение мозга, сейчас мужчина находится на больничном. Эпизод на футбольной площадке попал на видео.

"Судья только улыбнулся"

После случившегося футболист получил дисквалификацию во всех официальных физкультурных и спортивных мероприятиях до особого распоряжения.

В разговоре с журналистом Сиб.фм Гончаренко Александр объяснил, что был не доволен действиями судьи, а эмоции взяли верх.

"Нормальная была игра, я подошел к судье в перерыве и попросил посмотреть на футболиста противоположной команды, который меня дважды толкал во время игры, но судья только улыбнулся", — пояснил спортсмен.

При этом судья Юрий П. объяснил Сиб.фм, почему не реагировал на доводы Гончаренко.

"Это происходит каждый матч, все со своей колокольни смотрят, а я смотрю со стороны судьи. Никаких нарушений я не видел", — прокомментировал Юрий.

«Чрезмерная сила и жестокость»

По словам Гончаренко, агрессивная игра футболиста из команды соперников продолжилась и после перерыва. Тогда Александр не сдержался.

"За это дают жёлтую карточку, а мне он дал красную, вот я на эмоциях и ударил его", — объяснил он свой поступок разговоре с журналистом Сиб.фм

Известно, что это не первый конфликтный случай с участием Александра Гончаренко.

В 2018 году он уже был отстранен на две игры за чрезмерную «жестокость против соперника».

«Согласно Статьи 33 пункта 3 Дисциплинарного регламента Чемпионата Бердска по мини-футболу 2018/2019, игрок команды "Металл-Инвест" — Гончаренко Александр дисквалифицирован на 2 игры Чемпионата за агрессивное поведение, то есть использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом», — говорится на сайте Футбольный Бердск.

Гончаренко рассказал, что сожалеет о случившимся. Он уже извинился за свои действия перед судьей Юрием П.

"Он сказал, что не держит на меня зла. Понимает, что это эмоции. Личную неприязнь не держит", — поделился футболист.

К слову, один из футболистов на условиях анонимности сообщил журналисту Сиб.фм, что судья Юрий П. якобы просит 100 тысяч рублей — тогда он «закроет глаза на всю ситуацию».

Сам судья историю с деньгами полностью отрицает. По его словам, никаких денег он не требовал и не собирается.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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