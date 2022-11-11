Губернатор наградил лучших аграриев Новосибирской области

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Андрей Травников принял участие в церемонии награждения победителей трудового соревнования в агропромышленном комплексе Новосибирской области в 2022 году.

Глава области поздравил работников отрасли с окончанием аграрного года, высоко оценил результаты, достигнутые сельских хозяйством региона.

«Вы в очередной раз доказали, что ничто не может заставить вас свернуть с обозначенного курса на повышение эффективности, производительности, поиска новых подходов в хозяйствовании. Не смотря ни на какие сложности и капризы погоды получен достойный результат. Хороший урожай зерновых и зернобобовых, мы вновь вторые в Сибири по объему производства. Достойные результаты по производительности – никого уже не удивишь урожайностью в 50 и более центнеров с гектара, в целом мы приблизились к показателям центрального Черноземья. Такие производственные показатели приносят и финансовый результат – это создает уверенность в том, что темпы развития хозяйств в следующем году будут достаточно высокими.

Кроме того, глава региона вручил селянам, победившим в трудовом соревновании, ключи от 14 автомобилей Лада Нива.

Поддержка сельхозпроизводителей – один из приоритетов в деятельности Правительства региона.