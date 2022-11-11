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К концу 2022 года в Новосибирске станет на треть меньше рекламных конструкций

Фото К концу 2022 года в Новосибирске станет на треть меньше рекламных конструкций
Фото К концу 2022 года в Новосибирске станет на треть меньше рекламных конструкций

Фото МК в Новосибирске

Баннеров и рекламных щитов в Новосибирске станет на треть меньше по сравнению с началом 2021 года.

До конца 2022 года в Новосибирске планируют сократить число рекламных конструкций на треть. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

Кроме запрета несанкционированных стационарных конструкций вроде баннеров и рекламных щитов, в мэрии могут рассмотреть запрет рекламы на гостевых городских маршрутах.

Особенно внимательно следят за рекламой на площади Калинина, площади Маркса и по проспекту Маркса. Так, за 2 года с площади Калинина убрали 5 рекламных щитов и 150 незаконных вывесок. А на проспекте Маркса демонтировали 24 рекламных щита и других отдельно стоящих конструкций и 100 незаконных фасадных вывесок. Вдоль Красного проспекта нашли и убрали 33 рекламных лайтбокса.

Всего в 2021 году с улиц города убрали 459 рекламных блоков, в 2022 их число планируют увеличить до 650. По словам начальника горуправления художественного облика Олега Хорошунова, к концу 2022 года в Новосибирске останется 1282 отдельно стоящие рекламные конструкции — к ним относятся щиты, стелы, колонны, пилоны и рекламные тумбы.

Ранее мэрия Новосибирска подала иск на компанию «Рекламные Технологии» за незаконное размещение рекламы. Эксперты подсчитали, что ежемесячная прибыль «черных» рекламщиков составляет не менее 5 миллионов рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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