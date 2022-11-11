Классика по гороскопу: что книголюбам рекомендуют звезды

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Верите ли вы в гороскопы, прислушиваетесь к астрологическим напутствиям, считаете, что у людей, родившихся в один день, много общего? Как бы вы ни относились к астрологии, книжные советы зодиакального круга наверняка придутся вам по вкусу. Ведь в них речь пойдет о классике – литературе, проверенной временем и всегда доступной для читателей. Тем более, что у книг из этой подборки в розничных магазинах «Читай-город» сейчас специальные цены.

Первый из знаков Зодиака, ОВЕН заряжен энергией по полной. Прирожденный лидер, храбрый и уверенный в себе, он выбирает приключения, динамичные сюжеты, интриги и опасности. Кажется, специально для Овна Жюль Верн написал роман «Вокруг света за 80 дней» – книгу, вышедшую за рамки своего времени и прогресса. Филеас Фогг и его верный слуга Паспарту поднимаются над реальностью и пускаются в опасные, но захватывающие приключения – как раз в духе Овна.

Земной знак, ТЕЛЕЦ практичен и сдержан, логичен и умен. Он любит книги, которые наводят на размышления. Самый благодарный адресат для антиутопий, которые противопоставляют настоящее, человеческое – формальному и наносному. Как в мрачном будущем, описанном Рэем Брэдбери в культовом произведении «451 градус по Фаренгейту».

Стихия БЛИЗНЕЦОВ – воздух, поэтому они обаятельны и легки, а вместе с тем непостоянны и изменчивы. Им нравится увлекаться сразу всем и читать параллельно разные книги – под настроение. Их завораживает общение и веселье знаменитых вечеринок у «Великого Гэтсби», потерявшего голову от любви. Но, еще не добравшись до финала, Близнецы захотят отвлечься и погрустить над совсем другой любовной историей – рассказанной автором в другом великом романе «Ночь нежна».

Добрый, любящий помогать людям РАК не боится идти против всех. Он способен видеть то, что скрыто от других, и не может остаться в стороне даже там, где его не просили об участии. Это роднит его с героиней романа Джейн Остен «Эмма», которая живет вразрез с требованиями консервативного общества и устраивает судьбы подруг, чуть не упустив собственного счастья.

Страстные, творческие, энергичные и решительные до безбашенности, ЛЬВЫ рождены из Огня. Они следуют за мечтой, несмотря ни на что – как одержимый подвигами гастонец Д’Артаньян из обедневшей семьи, который пешком дошел до Парижа. Чтобы здесь, наконец, обрести славу, достойные испытания и верных друзей. Роман Александра Дюма «Три мушкетера» придется по вкусу любому Льву.

ДЕВЫ выделяются способностью двигаться к цели маленькими шагами, сколько угодно долго не выпуская ее из виду. Их стремление менять мир к лучшему, последовательность и доброта наводят на мысли о «Маленьком принце», знаменитом герое Антуана де Сент-Экзюпери. Просто и тихо он говорит о важном, учит дружбе, верности, красоте и нетерпимости к злу.

На одной чаше ВЕСОВ лежит умение жить в реальности, на другой – рожденная покровительством Венеры любовь к семье. Без видимых усилий им удается сохранять баланс и верность идеалам, несмотря на вызовы судьбы. Та же удивительная способность верить в хорошее ведет по жизни героиню Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» – сиротку трудной судьбы, которая стала символом веры, надежды и любви.

Самый загадочный знак Зодиака, СКОРПИОН не укладывается в рамки, любит необъяснимое, умеет скрывать сильные чувства. За внешней сдержанностью кипят такие страсти, что Скорпионы легко настроятся на волну «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова и, возможно, найдут вполне жизненной эту мистическую, странную и непостижимую книгу.

СТРЕЛЕЦ – оптимист, все понимающий про себя и не скрывающий этого от других. Он любит быть на виду, но несмотря на суету вечеринок, остается настоящим. Поэтому ему близки истории людей, которые «сделали себя сами», тем более что огненному знаку тоже хватит на это сил. «Мартин Иден» – самый известный роман Джека Лондона о человеке, который вышел из низов и сумел добиться признания – подходящее чтение для Стрельца.

Продуманный, упорядоченный КОЗЕРОГ по духу всегда старше своего настоящего возраста. Не любит рисковать, не поддается иллюзиям, знает, как лучше для всех – даже если раздает советы тем, кто значительно старше. Ради абсолютного порядка он готов поступиться даже хорошими отношениями, ведь «большое видится на расстоянии». Это Козерог, как и Евгений Базаров из романа Тургенева «Отцы и дети» знает точно.

ВОДОЛЕИ, как представители воздушного знака, независимы, свободны, умеют наслаждаться одиночеством, хотя часто имеют массу контактов. Поклонники неоднозначных сюжетов и персонажей, они оценят по достоинству знаменитую историю Оскара Уайльда из «Портрета Дориана Грея» – мастерски рассказанный, почти детективный сюжет, до конца держащий читателей в напряжении.

РЫБЫ обитают стаями и остро нуждаются в тех, кто будет для них своим по духу. Ведь под влиянием Нептуна они часто плывут по течению и незаметно для себя попадают под чужое влияние. Поэтому для них особое значение имеет семья, друзья и правильное окружение. История сестер Марч, рассказанная Луизой Мэй Олкотт в романе «Маленькие женщины» хорошо описывает этот знак – такие разные между собой, вместе героини обретают силу и способность быть самими собой.