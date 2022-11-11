Матронушка, пощади: зловещее пророчество ясновидящей на 2023 год напугало всю Россию

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Очередное предсказание Матроны повергло в шок весь мир. Что увидела святая в нашем будущем – рассказываем в материале.

Общие пророчества

Духовная деградация. Глядя далеко в будущее, блаженная Матрона говорила, что если народ потеряет свою духовность, потеряет веру в Бога, то крах этой нации недалёк и она обречена на погибель. Кстати, стоит заметить, что ещё одна известная прорицательница Ванга, говорила, что русский народ – это духовный народ, у них вера в крови.





Глядя далеко в будущее, блаженная Матрона говорила, что если народ потеряет свою духовность, потеряет веру в Бога, то крах этой нации недалёк и она обречена на погибель. Кстати, стоит заметить, что ещё одна известная прорицательница Ванга, говорила, что русский народ – это духовный народ, у них вера в крови. Потеря всего. «Люди без веры потеряют себя, и будет им всё хуже и хуже, тяготы поглотят с головой, а «разбудить» их от этого дурного сна поможет только церковь». Однако в чём будут заключаться эти тяготы, она, к сожалению, не пояснила. Может она говорила собственно про безбожие русского народа, а может быть, речь шла о других природных катаклизмах.





«Люди без веры потеряют себя, и будет им всё хуже и хуже, тяготы поглотят с головой, а «разбудить» их от этого дурного сна поможет только церковь». Однако в чём будут заключаться эти тяготы, она, к сожалению, не пояснила. Может она говорила собственно про безбожие русского народа, а может быть, речь шла о других природных катаклизмах. Выбор между верой и выгодой. И это послание не несёт ничего хорошего современному человечеству. Если верить словам приближённых к Матроне людей, то вызывают тревогу следующие строки: «Жалко вас. Доживёте вы до последних мгновений, а жизнь будет становиться хуже с каждым днём. Настанет момент, когда вас заставят сделать выбор между крестом и хлебом!».





И это послание не несёт ничего хорошего современному человечеству. Если верить словам приближённых к Матроне людей, то вызывают тревогу следующие строки: «Жалко вас. Доживёте вы до последних мгновений, а жизнь будет становиться хуже с каждым днём. Настанет момент, когда вас заставят сделать выбор между крестом и хлебом!». Тяжелый выбор. Окружение святой Матроны было достаточно богобоязненным. Они заявляли, что без доли сомнений выберут крест, но спрашивали уже тогда: «А как жить без пищи? Что же нам есть, матушка?». И Матрона отвечала так: «А вы помолитесь, возьмите землю и будете сыты». Вероятно, воспринимать такие пророчества в прямом смысле не стоит. Скорее всего, святая говорила о дарах земли – сельское хозяйство, овощи и фрукты вполне способны прокормить человека.

Пророчество для России

В 2023 году Матрона предсказала для России серьёзные внутренние противоречия, но речь идёт не о военных действиях, скорее о морально-этическом и духовном конфликте.

Великое будущее. Матрона верила, что наше государство сможет преодолеть все выпавшие на его долю трудности. В конце концов, нашу страну ждёт славное будущее и процветание. Но только в том случае, если люди вернутся к утраченным православным корням и избавятся от культа денег. «С запада придёт человек, который захватит власть и отравит духовность России. Если его не остановить, ждёт вас раскол и порабощение». Вероятно, уже в конце года страна выйдет из кризиса, который станет сильным толчком к развитию, а в следующем 2023 году начнётся эпоха процветания и благоденствия.





Матрона верила, что наше государство сможет преодолеть все выпавшие на его долю трудности. В конце концов, нашу страну ждёт славное будущее и процветание. Но только в том случае, если люди вернутся к утраченным православным корням и избавятся от культа денег. «С запада придёт человек, который захватит власть и отравит духовность России. Если его не остановить, ждёт вас раскол и порабощение». Вероятно, уже в конце года страна выйдет из кризиса, который станет сильным толчком к развитию, а в следующем 2023 году начнётся эпоха процветания и благоденствия. Начало духовного роста. Постепенно люди смогут избавиться от лицемерия, негатива и встанут на путь. Получить задуманное будет довольно сложно, но всё получится. Хотя и уйдёт на это несколько лет. То, что россияне получат в итоге, их не обрадует, но поможет им избавиться от ложных надежд и неверных идеалов. Только так в России возможен новый расцвет духовности и семейных ценностей.





Постепенно люди смогут избавиться от лицемерия, негатива и встанут на путь. Получить задуманное будет довольно сложно, но всё получится. Хотя и уйдёт на это несколько лет. То, что россияне получат в итоге, их не обрадует, но поможет им избавиться от ложных надежд и неверных идеалов. Только так в России возможен новый расцвет духовности и семейных ценностей. Расслоение общества. Чаще всего Матрона, говоря о 21 веке, говорила о борьбе за богатство между разными слоями общества. По её мнению, не только Россию, но и весь мир в 2023 году ожидает масштабный экономический кризис.





Чаще всего Матрона, говоря о 21 веке, говорила о борьбе за богатство между разными слоями общества. По её мнению, не только Россию, но и весь мир в 2023 году ожидает масштабный экономический кризис. Экономическая свобода. Россия не захочет иметь общих экономических проектов с Европой, а развернёт вектор развития в сторону Азии и Китая, благодаря чему сможет выйти на ведущее место на мировой арене. Российская Федерация будет налаживать тесное сотрудничество со странами, которые подверглись дестабилизации и пагубному влиянию Европы и США. Скорее всего, речь идёт о странах СНГ возможно о Бразилии, Венесуэле, Мексике.





Россия не захочет иметь общих экономических проектов с Европой, а развернёт вектор развития в сторону Азии и Китая, благодаря чему сможет выйти на ведущее место на мировой арене. Российская Федерация будет налаживать тесное сотрудничество со странами, которые подверглись дестабилизации и пагубному влиянию Европы и США. Скорее всего, речь идёт о странах СНГ возможно о Бразилии, Венесуэле, Мексике. Войны. Крупных Военных конфликтов ясновидящая не предрекала, а вот взаимовыгодные союзы в 2023 году нас всё-таки ожидают. Среди соратников окажутся восточные страны, а также страны Южной Америки.

Пророчество для Украины

Причину бед на Украине провидица видела в том, что люди отвернутся от своей истории, веры и потеряют духовную связь друг с другом.

Русская природа. Матрона говорила, что весь корень проблем Украины в том, что она не хочет признать свою природу, славянскую природу и традиционные христианские ценности. Все трудности и проблемы, которые процветают в стране, идут именно отсюда.





Матрона говорила, что весь корень проблем Украины в том, что она не хочет признать свою природу, славянскую природу и традиционные христианские ценности. Все трудности и проблемы, которые процветают в стране, идут именно отсюда. Отношения с РФ. Очевидно, что для прекращения военного конфликта и экономических бедствий Украине придётся налаживать отношения с Россией.





Очевидно, что для прекращения военного конфликта и экономических бедствий Украине придётся налаживать отношения с Россией. Тяжёлые времена. На Украине настанут действительно тяжёлые времена, когда брат пойдёт на брата, и страна расколется на два лагеря. Экономические и политические потери – вот следствие этих событий.





На Украине настанут действительно тяжёлые времена, когда брат пойдёт на брата, и страна расколется на два лагеря. Экономические и политические потери – вот следствие этих событий. Отток населения. Предвидела Матрона и массовый отток украинского населения в Европу в поисках лучшей жизни. Но пророчица советовала не гнаться за богатством, а вернуться к вере и начать менять жизнь на родине своими руками.

Последние несколько лет для Украины, были просто ужасающими. Мы все сожалеем, что наши соотечественники, коих в этой стране проживает довольно много, вынуждены пребывать в таком сложном положении. Это государство буквально за несколько лет с невероятной скоростью ухудшила все экономические, политические и культурные показатели.

Ранее Сиб.фм писал о том, что россияне в шоке от архивного пророчества. Напомним, что в сети появилось зловещее предсказание Нострадамуса, а также обнародовано архивное предсказание Мессинга.

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