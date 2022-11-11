Начальник новосибирского метро объяснил повышение тарифа до 35 рублей

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Начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло объяснил, почему цена на проезд повысилась до 35 рублей.

Тариф на проезд в метро Новосибирска повысился до 35 рублей после тщательных расчетов и двух лет тяжелых обсуждений, заявил начальник подземки Аркадий Чмыхайло.

Напомним, в последний раз стоимость проезда в метро увеличивалась в 2016 году, до того тариф удерживали на отметке 20 рублей.

По словам специалиста, деньги необходимы метро на ремонт и развитие инфраструктуры.

«В метрополитене работает 26 составов. Капитальный ремонт одного вагона обходится в 20 миллионов рублей. Раньше в год мы проводили капитальный ремонт двух составов, теперь хватает денег только на один. Вышли все сроки эксплуатации у мощных тоннельных вентиляторов. Ремонт одного требует 15 миллионов рублей. Кабельной продукции высокого напряжения также нужны замена и ремонт. Это ещё 38 миллионов рублей в год. Ежегодно мы меняем два километра верхнего строения пути. Это обходится в 19 миллионов», — цитирует Чмыхайло ИА «Новосибирск».

Тарифы на проезд в Новосибирском метрополитене устанавливаются на основании решения правления департамента по тарифам Новосибирской области.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал предложение о передаче строительства новосибирского метро облправительству.