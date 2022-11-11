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Научный институт под Тюменью устроил свалку отходов на своей территории

Фото Научный институт под Тюменью устроил свалку отходов на своей территории
Фото Научный институт под Тюменью устроил свалку отходов на своей территории

Фото: прокуратура Тюменской области

В Тюменском районе научный институт уничтожил плодородный слой почвы на своей территории.

Жители Тюменского района пожаловались на незаконную свалку мусора. Чтобы разрешить проблему, подключилась прокуратура. Об этом сообщает «Мегатюмень».

Когда специалисты Россельхознадзора выехали на проверку, они выяснили, что земли, на которых разбросан мусор, на бессрочной основе принадлежат Всероссийскому научно-исследовательскому институту фитопатологии. Но обязательные мероприятия по защите земельного участка учреждение не проводило. Из-за этого плодородный слой почвы оказался захламлён отходами и зарос сорняками и кустарниками.

Прокуратура заявила об административном нарушении со стороны научного института. ВНИИФ оштрафовали на 50 тысяч рублей и заставили привести земли в надлежащее состояние. К моменту публикации нарушения устранены.

Ранее в Тюмени мужчина через балкон ворвался на вечеринку к девушкам.

Также в Тюменской области мужчина убил и утопил прохожего на спор. Спор завязался, когда они выпили.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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