Новосибирцы смогут наблюдать звездопад до конца ноября

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Жители Новосибирска смогут наблюдать метеорный поток Леониды до конца ноября.

До конца ноября новосибирцы смогут пронаблюдать метеорный поток Леониды, хотя увидеть его пик 18-го числа будет непросто, из-за яркого месяца Луны.

Поток Леониды возникает из шлейфа частиц, выпадающих из кометы Темпеля-Туттля. Звездопад можно будет заметить в районе созвездия Льва, в среднем в час можно будет наблюдать около 15 падающих звезд.

После 18 ноября увидеть поток будет несложно, ведь луна будет убывать и восходить позже. Наблюдать за звездопадом можно будет до 30 ноября. Делать это лучше за городом, где небо не засвечено.

Напомним, с 7 по 12 октября новосибирцы наблюдали звездопад Дракониды.