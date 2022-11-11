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общество

Онколог Полянский назвал признаки рака, которые появляются на языке

Фото Онколог Полянский назвал признаки рака, которые появляются на языке
Фото Онколог Полянский назвал признаки рака, которые появляются на языке

Freepik, authors: patrisyu, DragonImages, AlexRaths

Появление узелков и трещин на языке в ряде случаев говорит о развитии рака, рассказал врач-онколог Владимир Полянский.

Медик отметил, что о начале тяжелого заболевания также сигнализируют неприятные ощущения вокруг данных образований на слизистой.

Эксперт добавил, что недуг угрожает пациенту полной потерей способности говорить и резким снижением качества жизни. Полянский подчеркнул, что опухоли языка провоцирует курение и злоупотребление алкоголем, а также жевание разных смесей.

"Рак языка также возникает из-за плохих зубных протезов или зубов с разрушенными корнями. Такой тип онкологии чаще всего развивается с образования узелков и трещин и неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой языка", — объяснил Полянский в беседе NEWS.ru.

Онколог отметил, что в запущенных формах рака языка появляются кровоподтеки, очень неприятный запах изо рта и разрушение опухоли.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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