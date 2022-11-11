Онколог Полянский назвал признаки рака, которые появляются на языке

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Появление узелков и трещин на языке в ряде случаев говорит о развитии рака, рассказал врач-онколог Владимир Полянский.
Медик отметил, что о начале тяжелого заболевания также сигнализируют неприятные ощущения вокруг данных образований на слизистой.
Эксперт добавил, что недуг угрожает пациенту полной потерей способности говорить и резким снижением качества жизни. Полянский подчеркнул, что опухоли языка провоцирует курение и злоупотребление алкоголем, а также жевание разных смесей.
"Рак языка также возникает из-за плохих зубных протезов или зубов с разрушенными корнями. Такой тип онкологии чаще всего развивается с образования узелков и трещин и неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой языка", — объяснил Полянский в беседе NEWS.ru.
Онколог отметил, что в запущенных формах рака языка появляются кровоподтеки, очень неприятный запах изо рта и разрушение опухоли.
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