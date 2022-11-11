Опубликован график зимних каникул в школах в 2022/ 2023 годах

Сиб.фм

График каникул в школах России уже опубликован. Его рекомендуют как базовое для учащихся разных регионов страны. При этом каждый регион, как и отдельная школа, может устанавливать свои сроки для отдыха.

Если ребенок учится по четвертям

Многие российские школы придерживаются традиционной системе обучения по четвертям. Если учебное заведение выбрало такую форму, то школьники будут отдыхать следующим образом:

осенние каникулы пройдут с 29 октября по 6 ноября 2022 года;

зимние — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

весенние — с 8 по 16 апреля 2023 года.

Для учащихся первого класса предусмотрены дополнительные каникулы: с 18 февраля по 26 февраля 2023 года. Кроме того, детей ждут три месяца летних каникул. Для учащихся 1-4 классов каникулы наступят 22 мая, а 5-11 классов – 17 мая 2023 года.

Если ребенок учится по триместрам

При такой системе обучения учебный год делится на три равные части с каникулами между ними и дополнительными днями отдыха в середине каждого триместра. В школах, которые выбрали обучение по триместрам, каникулы пройдут:

осенние каникулы – с 10 по 16 октября с 21 по 27 ноября;

зимние каникулы – с 31 декабря 2022 года по 8 января, с 20 по 26 февраля 2023 года;

весенние каникулы – с 3 апреля по 9 апреля 2023 года.

Учащиеся 9-11 класса завершат обучение 17 мая 2023 года; 5, 8 и 10 классы – 29 мая; 1-4 классы — 31 мая.

Если ребенок учится по модулям

Обычно модуль рассчитан на 5-6 недель, после которых школьники отдыхают неделю. При обучении по модулям школьников ждут каникулы после каждого модуля:

после I модуля — с 10 по 16 октября 2022 года;

после II— с 21 по 27 ноября 2022 года;

после III — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

после IV— с 20 по 26 февраля 2023 года;

после V — с 3 по 9 апреля 2023 года.

Датами завершения учебного года при модульной системе станут:

с 9 по 11 класса — 17 мая 2023 года;

5, 8 и 10 классы – 29 мая;

1-4 классы — 31 мая.

Когда еще можно не ходить в школу?

Помимо установленных каникул, учащиеся могут остаться дома не посещать школу по следующему ряду причин:

На улице мороз. Решение о том, при какой минусовой температуре дети могут не посещать школу, принимает местный департамент образования. Отмена занятий из-за морозов зависит от региона проживания и возраста ребенка.





Решение о том, при какой минусовой температуре дети могут не посещать школу, принимает местный департамент образования. Отмена занятий из-за морозов зависит от региона проживания и возраста ребенка. В классе холодно. Если в школе не успели включить отопление, и температура в классе опустилась ниже 18 градусов, проводить занятия в таких условиях нельзя и учеников должны отпустить домой. Вернуться за парты они смогут после того, как ситуация будет исправлена.





Если в школе не успели включить отопление, и температура в классе опустилась ниже 18 градусов, проводить занятия в таких условиях нельзя и учеников должны отпустить домой. Вернуться за парты они смогут после того, как ситуация будет исправлена. Превышен порог заболеваемости. Санитарный врач может отправить школы региона на карантин при превышении порога заболеваемостью ОРВИ (20-25%). Администрация школы также может принять решение об отправке класса на карантин при выявлении среди детей одного случая опасного заразного заболевания или превышении эпидемпорога по заболеваемости. Режим карантина устанавливается в приказе. Если ситуация позволяет, дети продолжат обучение, но за ними закрепят отдельный класс. Это так называемый легкий формат карантина. При введении полноценных ограничений детей переведут на дистанционное обучение. Сроки карантина зависят от причины изоляции. При гриппе они составляют от 3 суток, при скарлатине — от 7 суток, при коклюше — от 14 суток, при ветрянке — от 21 суток, при коронавирусе – 7 суток.

Ранее Сиб.фм опубликовал календарь выходных дней на Новый год в 2023 году. Напомним, когда на Землю обрушится сильная магнитная буря, а также стало известно как россияне будут отдыхать в ноябре.

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