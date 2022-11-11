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Полицейские вернули россиянке утраченный орден её деда-ветерана

Фото Полицейские вернули россиянке утраченный орден её деда-ветерана
Фото Полицейские вернули россиянке утраченный орден её деда-ветерана

Фото предоставлено пресс-службой МВД России

Жительнице Сланцев вручили потерянную награду времён ВОВ, принадлежавшую её дедушке.

Петербургские полицейские отдали жительнице Сланцев орден её дедушки-ветерана, который был утрачен ещё в начале 2000-х. Награду времён Великой Отечественной войны обнаружили во время обысков по делу о незаконном обороте оружия.

В феврале 2022 года сотрудники главного следственного управления ГУ МВД России совместно с оперативниками уголовного розыска и регионального УФСБ России задержали подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте оружия. В процессе обыска частного дома одного из фигурантов дела в деревне Сосновка Сланцевского района были обнаружены награды времён ВОВ.

После этого правоохранительные органы сделали запрос в Минобороны РФ: выяснилось, что одна из наград — Орден Великой Отечественной войны II степени — собственность солдата-разведчика Соловьёва Александра Семёновича, родившемуся в 1925 году. Позже стало известно, что ветеран скончался в 2002 году, но удалось отыскать его родственников, после чего награду передали его 38-летней внучке, проживающей в Сланцах, пишет издание Online.47.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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