Полицейские вернули россиянке утраченный орден её деда-ветерана

Фото предоставлено пресс-службой МВД России

Жительнице Сланцев вручили потерянную награду времён ВОВ, принадлежавшую её дедушке.

Петербургские полицейские отдали жительнице Сланцев орден её дедушки-ветерана, который был утрачен ещё в начале 2000-х. Награду времён Великой Отечественной войны обнаружили во время обысков по делу о незаконном обороте оружия.

В феврале 2022 года сотрудники главного следственного управления ГУ МВД России совместно с оперативниками уголовного розыска и регионального УФСБ России задержали подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте оружия. В процессе обыска частного дома одного из фигурантов дела в деревне Сосновка Сланцевского района были обнаружены награды времён ВОВ.

После этого правоохранительные органы сделали запрос в Минобороны РФ: выяснилось, что одна из наград — Орден Великой Отечественной войны II степени — собственность солдата-разведчика Соловьёва Александра Семёновича, родившемуся в 1925 году. Позже стало известно, что ветеран скончался в 2002 году, но удалось отыскать его родственников, после чего награду передали его 38-летней внучке, проживающей в Сланцах, пишет издание Online.47.