Премьеру лирической драмы «Сын»‎ покажут на сцене Красного факела 26 и 27 ноября

Фото: Красный факел

Это первая премьера сезона. Поставит ее санкт-петербургский режиссер, Алексей Слюсарчук, по пьесе Флориана Зеллера.

«Мне в какой-то момент стало казаться, что в современной драматургии возникает некий пробел, не появляется новых сюжетов, тем. Хорошие тексты были, но все время чего-то недоставало: психологической ли достоверности, прописанных ли характеров, слаженности сюжета. И вот мне попался сборник Флориана Зеллера. Про эти пьесы нельзя говорить “актуально” или “злободневно”, потому что это все про нас, про человеческую природу, не зависящую от национальности или еще какого-то признака»‎, — комментирует режиссер

Сюжет пьесы крутится вокруг семьи. Где есть Николя, сын-подросток, его отец Пьер и Анна, мать. Пьер и Анна расстались. У Пьера новая семья — жена, маленький сын. Никола тяжело переживает развод родителей на него «давит жизнь», он прогуливает школу и перестает общаться со сверстниками. Родители делают, кажется, все возможное, чтобы избежать катастрофы. Но получится ли у них?

Главные роли сыграют Павел Поляков, Дарья Емельянова и новый актер труппы, Ростислав Самусев. Также в спектакле будут заняты Виктория Левченко, Екатерина Макарова и Дмитрий Савенков.

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