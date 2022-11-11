«С первого дня было очевидно, что доверять нельзя никому»: новосибирец Влад Кадони рассказал об участии в шоу «Наследники и самозванцы»

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Известный новосибирец стал участником нового игрового шоу на телеканале ТВ-3, которое стартует 12 ноября в 17:00.

«Наследники и самозванцы» с ведущей Ляйсан Утяшевой – первое реалити-шоу в жанре детектива, в котором участникам нужно не только раскрывать истинные роли друг друга, но и, рискуя жизнью, преодолевать зрелищные, леденящие кровь и захватывающие дух испытания. Оно перенесет зрителей в пространство замка, где соберутся восемнадцать претендентов на победу. В каждом выпуске они будут проходить различные соревнования, а в конце дня собираться за круглым столом, чтобы выбрать самого слабого участника, который должен будет покинуть шоу. Среди игроков есть и известный эзотерик, парапсихолог и телеведущий родом из Новосибирска – Влад КАДОНИ.

Перед премьерой он поделился подробностями своего участия в проекте.

Влад, как оказались в шоу «Наследники и самозванцы»? Чем привлекло вас это шоу? Почему решили стать участником?

«Наследники и самозванцы» – это первый проект, который меня по-настоящему смог заинтриговать. Исходя из концепции – это не просто какие-то «веселые старты», где ты полностью в грязи и в какой-то каше возюкаешься и глупо со стороны выглядишь – на этом, собственно говоря, все. А это шоу уникально тем, что там есть настоящая интрига и есть психологический накал не только относительно того, кто первый придет к финишу, но и кто и что из себя на самом представляет в этой игре.

Мне очень хотелось испытать настоящее приключение в своей жизни, получить его. И надо сказать, что я безумно благодарен проекту «Наследники и самозванцы», потому что это приключение в моей жизни – свершилось, и я до сих пребываю под впечатлением от него.

Какие эмоции у вас вызывает замок, в котором вы живете? Сколько времени проводите на съёмочной площадке?

На съемочной площадке мы проводили все время – с утра и до вечера. Я бы сказал даже не до вечера, а до глубокой ночи. Первые дни вообще был лютый недосып. Хотя, если честно, недосып и дальше сохранялся, потому что огромное количество информации, эмоций, разговоров и плюс испытания – все это забирало практически все время и все силы. Не было даже возможности на что-то отвлекаться.

Сам замок – я, конечно, абсолютно не ожидал – что настолько все будет реалистично. Это все не реквизитно, не какие-то, условно, нарисованные стены, не муляж — это все реально. Все вокруг было по-настоящему. Это было дико круто.

Какие элементы мистики или загадки вы наблюдаете в шоу?

Элементы мистики начинаются с того момента, как первые участники переступают порог шоу. Потому что вообще такое сочетание людей – само по себе мистичное. Надо сказать, что очень многое будет в испытаниях, очень много будет пасхалок для зрителя. И самые внимательные их найдут. Я думаю, что их будет ждать большое количество сюрпризов. Какие-то вещи, загадки – мне кажется, больше для зрителя. Для нас самым шокирующим был, наверное, альбом, в котором все испытания описаны наперед. И внимательные люди, читая альбом, получили намеки до последней серии шоу на все испытания. А потом, после испытания, было очень круто приезжать, смотреть этот альбом и понимать: «а вот это только что было».

Какое испытание для вас было самым сложным?

Самое сложное испытание для меня было в цирке. Я не могу раскрывать все детали шоу, потому что оно еще не вышло на большие экраны. Но цирк поистине поразил меня со всех сторон. Плюс ко всему прочему мне было дико плохо в этот момент – у меня были большие проблемы со здоровьем. И это все совпало с испытанием. В общем, это был один из самых сложных моментов, когда мне было тяжело и психологически, и физически.

Удалось ли с кем-то подружиться на проекте?

У меня не стояло задачи с кем-то подружиться. То, что меня все не возненавидели –, это я уже считаю своей личной заслугой, победой (смеется) и успехом (смеется). На самом деле, со многими ребятами общаемся после шоу, а с некоторыми я даже подружился. Потому что там действительно были очень крутые люди. На удивление – это был первый состав в моей жизни – где не было ни одного человека, который бы меня бесил и раздражал по-настоящему – глубоко и сильно. Я дико рад, что в первом сезоне состав был именно такой. Я верю, что у этой программы будут и другие сезоны. В этом же сезоне для меня состав просто голд! Невероятный!

А кто не вызывает у вас доверия? Почему?

Я не очень понимаю, кто не вызывает доверия – в принципе или на этом шоу. Если в принципе – то у умных людей недоверие вызывают порой даже собственные поступки. А если мы говорим про шоу – там с первого дня было очевидно, что доверять нельзя никому, кроме себя.

Если вы станете победителем шоу, на что потратите главный приз?

Я пришел на это шоу не за деньгами – это честно. Я пришел на это шоу исключительно за острыми ощущениями, коих я получил вагон и маленькую тележку. Хотя, я все равно считаю – недостаточно! Я, конечно, ожидал получить больше. Но если вдруг я выиграю эти 5 миллионов – то тут очевидно. Слушайте... Такие вопросы нельзя задавать людям, у которых есть ипотека!

Как отреагировали ваши родные и близкие на ваше участие в шоу? Может быть, советы какие-нибудь давали?

Мои родные и близкие – все, кто меня окружает – были в диком шоке, потому что я большое количество лет отказывался от участия в каких-либо программах. Поэтому все были в глубоком шоке. Никто толком не понял, почему это произошло. Я всем объяснил, что главный мистический канал запускает мистическое шоу. Логично, что пошло что-то не так.

С кем планируете смотреть премьеру?

Я точно буду смотреть премьеру, но пока не понятно, где, когда, как и с кем, потому что график работы сейчас сложно насыщенный и непредсказуемый.

Назовите 3 причины, по которым телезритель должен обязательно включить ТВ-3 и посмотреть новое шоу «Наследники и самозванцы»?

Самая главная первая причина – это то, что такого Влада Кадони, каким он был в «Наследниках и самозванцах» – не было очень много лет на телеке. Это такой очень яркий и острый на язык участник (смеется), по которому, как мне кажется, соскучились многие.

Вторая причина – это неподражаемая Ляйсан Утяшева – настоящий бриллиант этого проекта, которая, на мой взгляд, превосходно вписалась в эту мистическую атмосферу замка, и она просто потрясающая. Я считаю, что такую Ляйсан Утяшеву зритель тоже никогда не видел.

Ну и третья причина – коллектив, который там проходит испытания, перебарывает внутренние страхи. Коллектив, который вступает во внутренние взаимоотношения друг с другом и внутри коллектива. Те люди, которые там оказались в одной лодке. Вероятность того, что в жизни они оказались бы в одном месте – крайне минимальна. И от этого шоу получилось просто невероятным.

Часто бываете в родном Новосибирске? Какие эмоции вызывает у вас город?

Новосибирск у меня вызывает ощущение глубокой ностальгии, каких-то родных теплых ощущений. Но, к сожалению, я бываю там очень редко и в основном по работе. Последний раз я там был лет 7-8 назад.

Какие места для вас являются знаковыми и обязательны к посещению?

Честно говоря, я затрудняюсь ответить. Для меня Новосибирск – как для человека, который долгое время там прожил – он весь знаковый и обязательный для посещения. Пусть я редко там бываю, но я все равно безумно люблю этот город. В России я обожаю три города, и даже в каком-то интервью говорил, что свое детство и юность я провел в Новосибирске, большую часть жизни я проведу в Москве – это второй мой любимый город, а третий мой любимый город – это Санкт-Петербург – туда я поеду стареть и отравлять окружающим жизнь своим характером.

ФАКТЫ О СЕБЕ:

Расскажите 3 факта о себе

Я не знаю, какие три факта рассказать мне о себе.

Касательно Новосибирска, я могу точно рассказать, что это тот город, в котором я поступил в три университета и не окончил ни один из них. Я поступил в мед, я поступил в пед и поступил в Сибстрин. Везде я учился и везде я не доучился. Вот такой прискорбный факт.

Второй факт. Если бы я доучился, я был бы психиатром, социологом или педагогом-преподавателем, правда, не помню уже чего (смеется). На самом деле, в педе я учился меньше всего, и там была вечерне-заочная форма обучения. В итоге сейчас у меня вообще образование психолога. Я получал его уже здесь, в Москве. Сейчас получаю второе высшее – какое – не буду говорить, пусть это будет страшной тайной.

БЛИЦ

Новосибирск или Москва?

Москва.

Красный проспект или Арбат?

Красный проспект.

Оперный театр или Большой театр?

Оперный.

Бумер или Кадиллак?

Бумер.

Наследник или самозванец?

Самозванец.

ТВ-3 или .....?

В любом случае ТВ-3, даже если бы там на месте «нечто» стояло что-то невообразимое.