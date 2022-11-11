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недвижимость экономика общество

Строительная отрасль на 80% зависит от кредиторов

Фото Строительная отрасль на 80% зависит от кредиторов
Фото Строительная отрасль на 80% зависит от кредиторов

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прояснил, почему строительство на 80% зависит от кредиторов.

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата показала динамику доли собственного капитала у крупных и средних предприятий разных отраслей промышленности. Удельный вес собственных средств в активах строительной отрасли в 2,4 раза меньше, чем в среднем по всем отраслям экономики.

В конце первого полугодия 2022 года, кредитная зависимость бизнеса сократилась до рекордно низкого значения за 9 лет. С 3 квартала 2020 года в строительной отрасли напротив произошло снижение доли собственного капитала с 23,1 до 22,1%.

«Фактически строительство на 80% зависит от кредиторов. При этом суммарный объём кредитов не превышает остатков на счетах эскроу. С этим связан и дефицит квартир в сданных домах, продающихся напрямую от застройщика», — отмечает Николаев.

Среди регионов СФО собственных средств больше всего у предприятий Иркутской и Омской областей 70,8% и 69,7%. Новосибирская область отстаёт от лидера региона в 1,47 раза с показателем 48,1%.

Выше средней по РФ доля собственного капитала у крупных и средних предприятий в Красноярском крае – 64,5%, в Республике Тыва – 63,9%, Томской области – 57,2% и в Республике Хакасия – 56,6%, Аутсайдер СФО Кемеровская область — доля кредитных средств в регионе 57,9%.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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