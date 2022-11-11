Светлана Захарова и звёзды театра в балетной премьере НОВАТа

Фото: НОВАТ

В ноябре НОВАТ приглашает на премьеру новой балетной программы.

18, 19 и 20 ноября состоится Вечер балета, включающий премьеру одноактного балета «Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и Дивертисмент звезд балетной труппы НОВАТа.

Легендарная «Кармен-сюита» была создана специально для великой русской балерины Майи Плисецкой. Хореографию поставил кубинский балетмейстер Альберто Алонсо, виртуозную транскрипцию музыки Жоржа Бизе сделал композитор Родион Щедрин. Декорации к спектаклю создал художник Борис Мессерер. После премьеры «Кармен-сюиты» в Большом театре Алонсо поставил более смелую, чувственную редакцию этого балета на Кубе для великой кубинской танцовщицы Алисии Алонсо.

«Кармен-сюита. Дивертисмент» | 18, 19 ноября

18 и 19 ноября сибирской публике представится уникальная возможность увидеть «Кармен-сюиту в кубинской редакции. Сегодня эту версию танцует только народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, которая готовила партию Кармен непосредственно с Альберто Алонсо. Партнером выдающейся балерины в премьерных спектаклях станет премьер Большого театра России Артемий Беляков. 20 сентября будет представлена «Кармен-сюита» в редакции, созданной для Большого театра и Майи Плисецкой, главные партии исполнят ведущие солисты НОВАТа.

одноактные балеты 12+

Купить билет

«Кармен-сюита. Дивертисмент» | 20 ноября

В премьерную балетную программу вошел праздничный Дивертисмент, приуроченный к творческому юбилею народной артистки России Анны Жаровой. Прима-балерина НОВАТа в этом году отмечает 25-летие сценической деятельности. Специальная программа составлена из ярких номеров и хореографических миниатюр, большинство из которых прежде не исполнялись на сцене НОВАТа. 18, 19 и 20 ноября в Дивертисменте зрители насладятся мастерством Анны Жаровой и любимых артистов новосибирского балета – заслуженной артистки России Ольги Гришенковой, Анны Гермизеевой, Екатерины Лиховой, Евгения Басалюка, Никиты Ксенофонтова, Романа Полковникова, Артема Пугачева.

одноактные балеты 12+

Купить билет

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта»

Приобрести билеты можно на официальном сайте novat.nsk.ru, в мобильном приложении и в кассе театра.

До встречи в НОВАТе!