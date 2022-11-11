Транспортное сообщение на улице Гидромонтажной будет восстановлено до новогодних праздников

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

Открыть проезжую часть после завершения капитального ремонта теплотрассы в Советском районе по улице Гидромонтажной планируется в конце декабря. Восстановительные работы полностью закончатся в мае 2023 года.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, теплотрасса по улице Гидромонтажной – это последний объект ремонта теплоносителей в этом году. Особенностью данного участка является то, что магистраль запитана не от единой системы теплоснабжения, а от котельной, которая находится здесь.

«Эксплуатацию ведет муниципальное унитарное предприятие "Энергия" и капремонт произведен за их счет. Решение о проведении ремонтных работ было принято в поздние сроки, но из-за большой аварийности данного участка оставлять или переносить ремонт на будущий год не представлялось возможным. Уже завершается прокладка труб, и в ноябре планируется заполнение теплоносителя. Это займет некоторое время, но жилые дома и социальные объекты получают тепло и горячую воду от временной теплотрассы. Важным этапом являются восстановительные работы проезжей части. Планируется обустроить временное зимнее бетонное покрытие, а уже весной 2023 года полностью благоустроить территорию и уложить асфальт», – рассказал Анатолий Локоть.

Перекрытие движения транспорта было начато 15 сентября 2022 года в связи с проведением капремонта теплотрассы на участке 812 метров. Ранее была установлена временная теплотрасса для обеспечения жилых домов и социальных объектов горячей водой и отоплением. Обновленная теплотрасса заработает до конца ноября. Затем строители забетонируют проезжую часть, оставив ее в зимнем варианте до весны 2023 года. За период ремонта были заменены тепловые камеры, каналы и трубопровод. Новая гидроизоляция исключит попадание внешних грунтовых вод.

Схема движения и остановки общественного транспорта на ул. Гидромонтажной были временно изменены. Транспорт будет работать в прежнем режиме, после завершения ремонта.