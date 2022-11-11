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Транспортное сообщение на улице Гидромонтажной будет восстановлено до новогодних праздников

Фото Транспортное сообщение на улице Гидромонтажной будет восстановлено до новогодних праздников
Фото Транспортное сообщение на улице Гидромонтажной будет восстановлено до новогодних праздников

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

Открыть проезжую часть после завершения капитального ремонта теплотрассы в Советском районе по улице Гидромонтажной планируется в конце декабря. Восстановительные работы полностью закончатся в мае 2023 года.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, теплотрасса по улице Гидромонтажной – это последний объект ремонта теплоносителей в этом году. Особенностью данного участка является то, что магистраль запитана не от единой системы теплоснабжения, а от котельной, которая находится здесь.

«Эксплуатацию ведет муниципальное унитарное предприятие "Энергия" и капремонт произведен за их счет. Решение о проведении ремонтных работ было принято в поздние сроки, но из-за большой аварийности данного участка оставлять или переносить ремонт на будущий год не представлялось возможным. Уже завершается прокладка труб, и в ноябре планируется заполнение теплоносителя. Это займет некоторое время, но жилые дома и социальные объекты получают тепло и горячую воду от временной теплотрассы. Важным этапом являются восстановительные работы проезжей части. Планируется обустроить временное зимнее бетонное покрытие, а уже весной 2023 года полностью благоустроить территорию и уложить асфальт», – рассказал Анатолий Локоть.

Фото Транспортное сообщение на улице Гидромонтажной будет восстановлено до новогодних праздников 2

Перекрытие движения транспорта было начато 15 сентября 2022 года в связи с проведением капремонта теплотрассы на участке 812 метров. Ранее была установлена временная теплотрасса для обеспечения жилых домов и социальных объектов горячей водой и отоплением. Обновленная теплотрасса заработает до конца ноября. Затем строители забетонируют проезжую часть, оставив ее в зимнем варианте до весны 2023 года. За период ремонта были заменены тепловые камеры, каналы и трубопровод. Новая гидроизоляция исключит попадание внешних грунтовых вод.

Схема движения и остановки общественного транспорта на ул. Гидромонтажной были временно изменены. Транспорт будет работать в прежнем режиме, после завершения ремонта.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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