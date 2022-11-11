У истоков большого пути: чем богата жизнь Здвинского района

Фото: Евгения Гловацкая, Артём Перевалов

Сиб.фм завершает свое путешествие, посвященное 85-летию Новосибирской области. О будущих перспективах и траектории развития Здвинского района рассказал его глава Михаил Колотов.

В 2022 году 85 лет исполняется Новосибирской области. С какими достижениями район подходит к этому юбилею?

Большинство намеченных задач выполняются. В 2022 году достигнут рост объемов производства в сельском хозяйстве, промышленности, инвестиций, ввода жилья, вырос уровень среднемесячной заработной платы, выполнены все социальные обязательства. Реализуются проекты, как в части укрепления материальной базы социальной сферы, так и в части оснащения ее объектов современным оборудованием. Последовательно решаются проблемы благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства.

Удалось достичь высокого уровня инвестиционной привлекательности. По результатам рейтинга муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области за 2021 год Здвинский район занимает одиннадцатую позицию среди 30-ти муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Что интересного произошло в районе в последнее время?

В акционерном обществе «Урюмское» в 2020 году начато осуществление крупного проекта «Строительство нового животноводческого комплекса на 1200 коров», общая смета проекта составляет 302 млн. рублей. Строительство осуществляется в две очереди, первая очередь два коровника на 300 голов каждый и доильный зал «Елочка» на 24 постановочных места введена в эксплуатацию в 2021 году. В нынешнем году начато строительство второй очереди животноводческого комплекса, это коровник на 300 голов и доильный зал «Елочка» на 24 постановочных места, в декабре месяце текущего года планируется ввод этих 2-х объектов в эксплуатацию. Окончательное завершение строительства молочного животноводческого комплекса в 2023 году, когда будет построен четвертый коровник на 300 голов. На территории комплекса также ведется строительство склада для хранения зернофуража, в котором будет располагаться цех для приготовления кормов для КРС, сдача запланирована на февраль 2023 года.

Какие из ключевых проблем района удалось решить?

Одной из ключевых проблем в районе является снабжение населения питьевой водой. В 2021 году в д. Михайловка построена и введена в эксплуатацию глубоководная скважина глубиной 700 метров и станция водоочистки. Строительство скважины стоимостью 21,8 миллионов рублей было реализовано за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области. В текущем году направлена заявка на участие в подпрограмме «Чистая вода» важных для района объектов: строительство водозаборных скважин в п. Петропавловский, с.Сарыбалык, строительство станции водоочистки в д. Барлакуль. Надеемся на положительное решение данного вопроса, которое позволит обеспечить население трех населенных пунктов качественной питьевой водой.

Благодаря поддержке губернатора Новосибирской области, на ремонт и содержание дорожной дорог регионального и местного значения ежегодно выделяются значительные суммы.

Приводятся в нормативное состояние участки автодорог Здвинск – Довольное, Здвинск – Барабинск. В 2021 году произведен ремонт моста через реку Чулым на участке автодороги Здвинск – Верх-Урюм – Лянино – Мамон, закончен ремонт на автодороге Здвинск — Купино, так называемом южном объезде. В текущем году отремонтированы автомобильные дороги Здвинск — Нижний Чулым, Лянино – Барлакуль.

В районном центре ведется капитальный ремонт улицы М.Горького протяженностью 740 метров.

Строится ФАП в селе Старогорносталево.

В 2021 — 2022 годах в образовательных учреждениях проведены ремонты на сумму более 9 миллионов рублей.

Мы приобрели новый автоклуб стоимостью 6 млн. рублей, что позволит расширить гастрольную деятельность.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства только в текущем году капитально отремонтировано 0,4 км тепловых и 7,2 км водопроводных сетей, заменено 6 водогрейных котлов и другое котельное оборудование. Ежегодно, в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» организациям коммунального комплекса выделяются субсидии на приобретение топливно-энергетических ресурсов и проведение ремонтных работ, замену оборудования для коммунальной сферы. В 2022 году на эти цели из бюджета Новосибирской области выделено более 65,0 млн. руб. Благодаря финансовой поддержки Правительства Новосибирской области функционирование коммунальной отрасли более стабильно, прохождение отопительного сезона проходит в безаварийном режиме.

Какие инвестиционные проекты реализуются в районе, что уже реализовано, что еще предстоит?

Инвестиционный портфель района состоит из 13 проектов с общим объемом инвестиций 470 миллионов рублей.

Объем капиталовложений в агропромышленный комплекс составил около 70% в общей структуре инвестиций и превысил за 9 месяцев 2022 года 600 миллионов рублей. В реконструкцию, капитальный ремонт и новое строительство вложено сельхозтоваропроизводителями собственных средств 104,7 млн. рублей, том числе: в АО « Урюмское» продолжено строительство второй линии животноводческого комплекса, начато строительство третьего коровника на 300 мест; начато строительство новых зерноочистительных комплексов в ООО «Петраковское», ООО «Урюм»; построены крытые площадки для складирования зерна в ООО «Петраковское» и АО «Урюмское»; произведена реконструкция и строительство зерноскладов в ООО «Урюм», у глав крестьянско-фермерских хозяйств Симирикова В.А. и Буримова В.Е.; в ООО «Приозерное» реконструирован коровник на 200 голов, в АО «Урюмское» – телятник на 200 голов).

В 2023-2025 годах в отрасли планируется к реализации 15 инвестиционных проектов на общую сумму 298 миллионов рублей.

Наиболее крупные из них: строительство четвертого коровника молочного животноводческого комплекса на 300 голов, родильного отделения на 100 голов, двух силосных траншей вместимостью по 4 тыс. тонн каждая, строительство нового зерносклада в АО «Урюмское».

Что можно назвать характерной особенностью района?

В последние годы своеобразной визитной карточкой района стали рассольные сыры различных сортов и высококачественное сливочное масло, которые производит наш сыродельный завод ООО «СибБарС». Продукция предприятия широко известна не только в Новосибирской области, но и в России, и за ее пределами. География реализации готовой продукции: Россия (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Челябинск, Пермь, Омск, Екатеринбург, Кемерово, Новокузнецк, Магадан, Владивосток, Чита, Якутия, Новосибирск), Казахстан, Израиль.

«Фишкой» Здвинского района являются и его природные ресурсы. На территории района расположены уникальные памятники природы, имеющие не только эстетическую ценность, но и играющие огромную роль в сохранении флоры и фауны. Прежде всего, это: Государственный биологический заказник «Здвинский» (площадь 40,0 тысяч гектаров), Государственный ландшафтно-биологический заказник «Чановский» (площадь 10,2 тысяч гектаров).

Также, на территории района расположены пять памятников природы регионального значения: «Остров Голинский», «Болото «Большое займище», «Михайловский рям», «Баганское займище», «Грива Верткова».

В качестве стратегического объекта туризма в Здвинском районе можно определить археологический памятник – городище Чича-1 (Чичабург) переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку, открытого учеными Института археологии и этнографии СО РАН, научные результаты которых о данной территории потрясли мировую и национальную науку.

Район занимает лидирующие позиции в области по наличию животных и птиц, на которых разрешена любительская охота. У нас есть множество озер, богатых рыбой.

Все это создает базу для развития на территории района туристических проектов.

Какие самые крупные мероприятия уже проводятся и какие запланированы в районе в рамках федеральных национальных проектов?

В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2021-2022 годах жители деревень Чича, Хапово, Городище, Маландино, села Петраки получили доступ к высокоскоростному Интернету.

Район успешно участвует в реализации национального проекта «Образование». Открыты еще три «Точки роста» в школах сёл Лянино, Цветники и Сарыбалык. созданы новые места в учреждениях дополнительного образования. За последние два года на эти цели направлено более 10 миллионов рублей.

Создание комфортных условий проживания для людей в сельской местности – одно из приоритетных направлений нашей работы. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в районном центре ежегодно проводятся работы по благоустройству территорий многоквартирных жилых домов. В 2021-2022 годах на эти мероприятия израсходовано около 4-х миллионов рублей. На благоустройство центральной площади в районном центре направлено более 8 миллионов рублей.

Реализуется нацпроект «Демография». Сформирована система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, создано «Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов» на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Здвинского района.

2022 год был объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Как район участвует в этом проекте?

В районе прошел традиционный, 60-ый по счету, смотр художественной самодеятельности. Мы бережно и с большой ответственностью сохранили форму его проведения. Учреждения культуры района занесены в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» за пропаганду и популяризацию традиционного народного творчества.

Также район стал победителем регионального конкурса на лучшее брендовое мероприятие. Ежегодно на протяжении 15-ти лет мы проводим «Ярмарку песни и танца», которая в 2022 году была посвящена 85-летию Новосибирской области.

Успешно выступили в VII Культурной Олимпиаде Новосибирской области. Завоевали золотую медаль в Номинации «Народное пение», серебряные медали – в номинациях «Хореография» и «Эстрадное пение».

Еще в текущем году запланировано проведение фестиваля пельменей под названием «Пельмени – как культурное наследие России».

Для успешного развития района важно, чтобы молодежь хотела остаться здесь и работать на его благо. Как молодые люди могут реализовать здесь свой профессиональный потенциал?

Важно создать на селе такие условия по уровню комфорта проживания молодых людей, чтобы им хотелось жить и работать в родном районе. А это: и благоустройство сёл, и капитальный ремонт дорог, и транспорт и связь, и развитие социальной сферы, и, конечно – рабочие места. И в этом направлении многое делается.

Мы поддерживаем талантливую, одарённую молодёжь, молодые семьи, работаем в части повышения деловой, творческой, спортивной активности молодежи.

Так, в районе ежегодно вручаются стипендии ребятам, отличившимся в спорте, учебе, творчестве. Проводится работа по трудоустройству подростков в летний период. Для организации досуга, повышения интереса работающей молодежи к общественной жизни района проводятся конкурсы, мероприятия различного уровня, где молодые люди могут проявить себя и реализовать свой потенциал.

Что бы вы хотели пожелать жителям района и Новосибирской области в год юбилея области?

Этот праздник для каждого жителя региона, для всех нас, кто живет здесь и трудится, вкладывая часть своей души в развитие своей малой Родины. Хочу пожелать здвинчанам, всем жителям Новосибирской области быть единой, дружной семьей, достижения успехов в нашем общем деле на благо Здвинского района и Новосибирской области. Желаю всем здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.