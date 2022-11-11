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У Шиловского полигона в Новосибирской области продлили запрет на продажу алкоголя

Фото У Шиловского полигона в Новосибирской области продлили запрет на продажу алкоголя
Фото У Шиловского полигона в Новосибирской области продлили запрет на продажу алкоголя

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил запрет на продажу алкоголя рядом с Шиловским полигоном, НВВКУ и пунктами предварительного сбора граждан.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил запрет на продажу алкогольных напитков на территориях, прилегающих к НВВКУ в радиусе 300 метров и к Шиловскому полигону в радиусе 1,5 километра, за исключением предприятий общественного питания, что следует из текста предписания на сайте правительства региона.

Напомним, запрет был изначально введен 2 октября. Продажа алкоголя запрещена «в связи с прохождением обучения» мобилизованных.

Ранее Сиб.фм сообщал об ограничениях на продажу алкоголя на время частичной мобилизации в Забайкалье.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

запрет
Новосибирская область
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алкоголь
НВВКУ
Андрей Травников
учения военные
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