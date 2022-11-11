Успеть до метастаз: ранние признаки онкологии, на которых рак еще излечим

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У онкологических недугов, как у любых других заболеваний, существуют излечимые формы и стадии. Эти знания помогут самостоятельно отследить первые признаки злокачественной опухоли и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Что нужно знать о раке

Излечимость рака напрямую зависит от того, на какой стадии развития он находится, рассказывают эксперты Свердловского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В практической онкологии при определении тяжести процесса принято ориентироваться на международную классификацию TNM. Расшифровка аббревиатуры простая:

T – это характеристика первичной опухоли. В зависимости от ее размера определяется стадия T1-T4.

N – это метастазы в региональных лимфатических узлах. По степени вовлеченности лимфоузлов выделяют стадии N1-N3.

M – это отдаленные метастазы – проникновение клеток опухоли в другие органы. M0 ставится, если метастазов нет, M1 – при их наличии вне зависимости от количества и локализации.

В зависимости от параметров T,N и M определяется стадия развития болезни. Рассмотрим подробнее, как лечится рак на различных этапах и какова вероятность благополучного исхода.

Нулевая стадия

Стадия 0 – это рак in situ, или рак на месте. Опухоль располагается в пределах эпителиальной ткани (слизистой оболочки) и не переходит в более глубокие слои. Симптомов заболевания нет. До начала активного роста проходит несколько лет или даже десятилетий. Выявить рак in situ можно только при обследовании (например, при прохождении планового медицинского осмотра)

I стадия

В стадии I выявляется небольшая первичная опухоль. Это самая благоприятная стадия рака. Нужно только полностью убрать первичный очаг – удалить подозрительное образование на коже, сегмент молочной железы и т. п. Пятилетняя выживаемость доходит до 100%. Практически все пациенты, прошедшие лечение вовремя, полностью выздоравливают.

II стадия

Во II стадии первичная опухоль растет. Пятилетняя выживаемость на этой стадии развития рака составляет 50-80%. Рак можно излечить только в том случае, если полностью избавиться от первичного очага и убрать пораженные лимфатические узлы. Для закрепления результата нередко проводится химиотерапия, лучевое облучение.

III стадия

В стадии III опухоль достигает больших размеров. Рак III степени возможно вылечить, если помощь будет оказана вовремя. Требуется комплексный подход: операция, химиотерапия и лучевое облучение. Пятилетняя выживаемость на этой стадии составляет 30-50%.

IV стадия

Стадия IV – самый тяжелый вид раковой опухоли. Пятилетняя выживаемость в последней стадии рака невысока и составляет не более 10%. Рак с метастазами практически не излечим.

Симптомы онкологии

Важно обращать внимание на любые вновь возникшие, необычные симптомы, которые сохраняются в течение длительного времени, советуют специалисты Международный онкологический координационный центр. По их словам, чаще всего первыми признаками рака называют следующие:

· снижение массы тела без видимой причины;

· утомление, слабость, упадок сил;

· бледность кожи, выпадение волос, ломкость ногтей;

· небольшие колебания температуры тела.

Если вы заметили у себя что-то из этого списка — не стоит сразу паниковать. В большинстве случаев эти симптомы вызваны не раком, а другими заболеваниями. Но обязательно нужно посетить врача и пройти обследование: это поможет убедиться, что у вас нет злокачественной опухоли, или своевременно ее обнаружить и начать лечение.