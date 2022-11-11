В Новосибирске погибли водитель и пассажир Toyota после столкновения с маршруткой

Фото из паблика "Инцидент Новосибирск"

Крупное ДТП с пассажирским транспортом произошло 11 ноября: в аварии с Toyota Corolla и маршрутным такси в Новосибирске пострадали 9 человек.

В пятницу, 11 ноября, около полудня в Ленинском районе произошло смертельное ДТП. В маршрутном такси №18 находилось порядка 10 пассажиров, ещё четверо были в автомобиле Toyota Corolla. Машины столкнулись на пересечнии улиц Титова и Широкой.

"В автомобиле погибли водитель и пассажир, 2 пассажира автомобиля пострадали. В маршрутном такси пострадали, по предварительным данным, 4 пассажира", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас на мепсте работают полицейские и медики. С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Ленинского района Денис Петраш.

"Также будет дана оценка соблюдению мер безопасности на данном участке. Прокуратура проводит проверку", — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимогдействию со СМИ Сергей Чернов.