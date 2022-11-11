В Новосибирске прошёл Всероссийский конгресс «За самбо будущее»

Фото предоставлены министерством физической культуры и спорта Новосибирской области

Эксперты из разных регионов России рассматривали самбо не только, как вид спорта, но и как важный элемент воспитания детей и молодёжи, часть культурно-исторического наследия страны. В течение трех дней в Академии самбо и НГУЭУ проводились круглые столы, соревнования, мастер-классы, курсы повышения квалификации тренеров и учителей, образовательные программы для волонтеров. Министр спорта Сергей Ахапов и министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук открыли пленарное заседание конгресса.

«За самбо будущее» объединил сотни специалистов со всей страны. Министр спорта Сергей Ахапов обратил внимание на то, что со временем самбо стало более многогранным – видом спорта, который воспитывает в юном поколении лучшие качества.

– Всероссийские проекты «Самбо в школу» или «Самбо в вузы» важны для нас не только, как развитие спортивного направления. Дети, занимаясь самбо в секциях, в школах становятся не только здоровыми и сильными, но и учатся патриотизму. Эти проекты воспитывают дисциплинированное поколение, которое знает историю, которое будет строить и развивать нашу великую страну, – отметил Сергей Ахапов.

Сегодня 26 школ в Новосибирской области участвуют в проекте «Самбо в школу», 13 из них – в районах области. 8500 школьников обучаются основам самбо на уроках физкультуры, 1030 учащихся знакомятся с самбо во время внеурочных классов, 623 спортсмена пришли в секцию самбо в рамках дополнительного образования.

– Когда самбо приходит в школу, образовательные организации меняются. Самбо – наш национальный вид спорта. Его традиции пронизаны русским духом. Самбо – это мировоззрение, стиль жизни. Самбо мотивирует человека меняться к лучшему и становиться примером для других. Этот конгресс очень важен для нас, как площадка поиска, обмена опытом, которая позволит тиражировать изменения в нашем обществе, – сказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В рамках Всероссийского конгресса «За самбо будущее» были проведены курсы повышения квалификации для специалистов физкультурно-спортивного профиля. На базе Сибирской Академии самбо были организованы соревнования, открытый урок физкультуры по проекту «Самбо в школу», мастер-классы известных спортсменов. В НГУЭУ открылась образовательная программа для волонтёров «Самбо для всех», конкурс научно-исследовательских работ среди студентов, бизнес-игра, круглые столы по психологии в спорте, развитию самбо в образовательных учреждениях.